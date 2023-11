Baustelle Mozartstraße in Kempten: So geht es weiter

Am Donnerstag gibt es bei der Baustelle an der Mozartstraße eine wichtige Änderung: Was sich für Autofahrer und Radler verbessert.

01.11.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Die Bauarbeiten in der Mozartstraße in Kempten gehen in die nächste Runde. Ab Donnerstag, 2. November, ist die Straße wieder in beiden Richtungen befahrbar - allerdings laut Andreas Guggemoos (Abteilung Verkehrswesen) jeweils nur auf einer Spur.

Besonders von der Mozartstraße in Richtung Salzstraße ist weiter mit deutlichen Behinderungen zu rechnen

Besonders von der Mozartstraße in Richtung Salzstraße ist wegen des beengten Platzes also weiter mit deutlichen Behinderungen zu rechnen. Denn Rechtsabbieger und Geradeausfahrende müssen sich eine Fahrspur teilen. Linksabbieger haben an der Ampel nur Platz für ein Auto. Es kann also sinnvoll sein, gerade in dieser Richtung vorläufig weiterhin über die Königs- und Beethovenstraße auszuweichen.

Gesperrt bleibt laut Guggemos die Rechtsabbiegespur, die von der Lindauer Straße kommend in die Mozartstraße mündet. Her geht es weiter über die Königstraße. (Lesen Sie auch: Großes Loch Kempten: Wie viel kostet eine Wohnungen im Kampeo? Alle Infos zu Preis und Verkaufsstart)

Die Arbeiten an einer Fernwärmeleitung liegen demnach noch im Zeitplan und sollen bis Freitag, 17. November, abgeschlossen sein. Danach sollte der Verkehr rund um die Kreuzung beim Hotel Peterhof wieder frei rollen können.

