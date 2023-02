Stadt hebt umstrittenes Überholverbot in der Wiesstraße teilweise auf - aus diesem Grund

Im nördlichen Teil der Wiesstraße dürfen Autos weiter keine Fahrräder überholen. Verstöße kosten knapp 100 Euro und bringen einen Strafpunkt in Flensburg.

26.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Viele emotionale Reaktionen – Lob und Kritik – fand die Einführung eines Fahrrad-Überholverbots auf der Wiesstraße in Kempten. Jetzt ist das Überholverbot im südlichen Abschnitt, also zwischen Schumacherring und Bahnhofplatz, wieder aufgehoben. Aber: Die Regelung besteht weiter auf dem Abschnitt nördlich des Rings: Auf der Strecke zum Berufsschulzentrum kostet das Überholen eines Radlers auch künftig 70 Euro Bußgeld und bringt einen Punkt in der Verkehrssünderkartei. Mit Gebühren und Porto summiert sich die Strafe auf knapp 100 Euro – kein Pappenstiel. (Lesen Sie auch: Busfahren in Kempten: Hauptlinien schließen Lücke zum Spätbus)

