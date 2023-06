Gute Nachricht für den Wochenstart in Kempten: Vollsperrung in der Kaufbeurer Straße endet früher

Durch den Einsatz der Baufirma im 14-Stunden-Betrieb endete die Vollsperrung Höhe Liebherr und Fenepark spätestens Dienstag. Fertig sind die Arbeiten noch nicht.

04.06.2023 | Stand: 00:56 Uhr

Gute Nachricht für staugeplagte Menschen im Kemptener Norden: Die Vollsperrung der Kaufbeurer Straße in Höhe von Liebherr und Fenepark endet früher als geplant. Spätestens am Dienstag, 6. Juni, könne man die Vollsperrung aufheben, sagt Markus Wiedemann, Leiter des Amts für Tiefbau und Verkehr in Kempten. (Lesen Sie hier: Kempten: Umbau und Baustelle am Berliner Platz - Die Stadt gibt den Fahrplan für Großprojekt bekannt - Hauptverkehrsknoten im Sommer halbseitig gesperrt)

