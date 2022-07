Wie viele Autos verträgt die Kemptener Innenstadt?

Im Zentrum Kemptens nehmen Autos zu viel Platz ein, sagen die einen. Anderen würden am liebsten bis vor die Tür jedes Geschäfts fahren. Was Fachleute sagen.

15.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Kempten Dieses Thema sorgt in jeder Stadt für reichlich Diskussionen. In Kempten werden diese besonders emotional geführt: Es geht um den Verkehr. Die neue Umweltspur in der Bahnhofstraße ist eines der jüngsten Beispiele. Sie führte im Vorfeld zu einem heftigen Aufschrei in der Stadt. Die (längst wieder verworfene) Stadtseilbahn-Idee war gar ein zentrales Element im Streit zwischen CSU und Freien Wählern. Die Liste ließe sich fortführen. Nun hat sich der Beirat für Tourismus und Stadtmarketing mit der Frage auseinandergesetzt: Wie wichtig ist die bestmögliche Erreichung der Innenstadt mit dem Auto und welche Auswirkungen haben verkehrsberuhigte und autofreie Bereiche? Mehr Mut in der Verkehrspolitik – das war ein zentrales Ergebnis der Diskussion. Hier finden Sie einen Kommentar zum Thema.

