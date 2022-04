Verkehrsbehinderung: Ab Montag zwei Wochen Vollsperrung bei Hirschdorf

Erst lässt das Staatliche Bauamt die Deckschicht abfräsen, dann folgt die Asphaltierung. Der überörtliche Verkehr muss über die A7 ausweichen.

Die Straßenarbeiten bei Hirschdorf nördlich von Kempten kommen in eine heiße Phase: Ab Montag, 11. April, steht eine zweiwöchige Vollsperrung auf der Staatsstraße 2009 an, heißt es in einer Mitteilung des Staatlichen Bauamts. Konkret gehe es um den Abschnitt zwischen der Wiggensbacher Straße und Hirschdorf. Der überörtliche Verkehr wird großräumig umgeleitet – über die A7.

Bereits seit Mitte März wird im Bereich Hinterbach die Einmündung der Hinterbacher Straße in die Staatsstraße an die heutigen Verkehrsbedürfnisse angepasst. Neben allerlei Arbeiten an der Straße wurden auch die Busbuchten behindertengerecht hergestellt. Weiter wurden in dem Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt Kempten die Einmündung nach Hinterbach aufgeweitet und die Querungsinsel umgestaltet.

Anlieger sollen ihre Anwesen bestmöglich erreichen können

Wenn das Wetter mitspielt, finden zu Beginn der nun anstehenden Vollsperrung am Montag und Dienstag Fräsarbeiten an der Deckschicht (teilweise auch der unterliegenden Schichten) auf ganzer Baulänge statt. Damit Anlieger ihre Anwesen bestmöglich erreichen können, werden die danach folgenden Asphaltierungsarbeiten in drei Abschnitte unterteilt.

Am Mittwoch, 13. April, werden im ersten Abschnitt zwischen der Wiggensbacher Straße und der Zufahrt nach Zollhaus (Hirschdorfer Weg) asphaltiert. Fahrten zwischen Kempten und Wiggensbach

AmDonnerstag, 14. April, wird der zweite Abschnitt zwischen Zollhaus (Hirschdorfer Weg) und der Hinterbacher Straße asphaltiert. Die Zufahrt nach Zollhaus kann dann ausschließlich von Kempten (Süden) aus erfolgen. Die Zufahrt nach Hinterbach ist nur von Krugzell kommend möglich.

Ab Dienstag, 19. April, wird der Abschnitt zwischen Hinterbacher Straße und nördlich Hirschdorf asphaltiert. Die Anlieger von Zollhaus und Hinterbach erreichen dann ihre Anwesen lediglich aus Richtung Kempten kommend. Hirschdorf ist von Krugzell aus erreichbar.

Ab Mittwoch, 20. April, erfolgen laut Mitteilung auf der gesamten Baulänge Arbeiten an den Banketten, der Markierung, den Pflastern und den Schutzplanken.

Während der Vollsperrung wird der überörtliche Verkehr von Kempten über die Memminger Straße (Dachser Kreisverkehr) und die Nordspange nach Ursulasried und an der Anschlussstelle Leubas auf die A7 geleitet. Von dort geht es weiter zur Anschlussstelle Dietmannsried und nach Krugzell. Der Verkehr in Gegenrichtung wird entsprechend umgeleitet. Das Bauamt bitte um Verständnis für die Behinderungen.

