Verkehrswende: Kempten möchte weitere Bike-Boxen für E-Lastenräder

Idee stößt im Verkehrsausschuss Kempten auf geteiltes Echo. Zwei Module kosten 52.000 Euro. Sie sollen gekauft werden, wenn es einen dicken Zuschuss gibt.

15.02.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Dem Verleihsystem für E-Lastenräder will die Stadt einen zusätzlichen Schub verleihen. Zwei Bike-Boxen mit Solarstromversorgung könnten am Alfred-Weitnauer-Platz (Jakobwiese) und am Cambodunumweg beim Archäologischen Park aufgestellt werden.

Das österreichische Unternehmen HBT Energy hat der Stadt eine transportable Lösung angeboten. Eine Tonne schwer ist das Modul, an dem mehrere Abnehmer gleichzeitig Strom laden können. Die Energie liefern Solarmodule auf dem Dach. Liegt Schnee auf der Box, ist ein Anschluss möglich über das Straßenlaternensystem.

An den Kosten in Höhe von 52.000 Euro für zwei Elemente störten sich die Räte der CSU. Josef Mayr hält es für falsch, wenn die Stadt in dem Feld als Motor agiere. Das sei Aufgabe etwa von Bauträgern und Investoren. Als „Kür“ empfindet auch Helmut Berchtold die Initiative. Zustimmen könne er nur unter der Voraussetzung, dass die beantragten Fördermittel auch ankommen.

Verkehrsmanager Stefan Sommerfeld zufolge gehe es darum, als Mittler für eine moderne Verkehrsergänzung aufzutreten. Mit den Wohnungsbaugesellschaften sei man bereits in Kontakt. Sie wollten sich um Reinigung und Verkehrssicherung kümmern.

An zwei Mobilpunkten in Kempten können bereits E-Lastenräder ausgeliehen werden

Zwei Mobilpunkte, an denen auch E-Lastenräder ausgeliehen werden können, gibt es bereits an der Stadtmauer und an der Grabengasse. Zehn weitere Lastenräder sollen 2022 in Betrieb gehen.

Einen positiven Anreiz zu Nutzung und Nachahmung sah die Mehrheit im Verkehrsausschuss durch die diskutierten Bike-Boxen. Die beiden Module sollen beschafft werden, wenn die „Radoffensive Klimaland Bayern“ einen erheblichen Anteil zuschießt. Weitere Standorte seien in der Sligostraße (Ludwigshöhe) und in Thingers denkbar.

