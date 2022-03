Wasserstoff, Batterie oder Biogas? Das soll die Busse in Kempten künftig antreiben

Noch rollen Busse in Kempten mit Diesel durch die Stadt. Jetzt steht eine Grundsatzentscheidung an: Wasserstoff? Batterie? Oder Biogas? Es gibt einen Favoriten.

17.03.2022 | Stand: 19:02 Uhr

Der Preiswahnsinn an den Zapfsäulen zeigt: Neue Antriebstechniken sind angesagter denn je. Neben Umwelt- und Klimaschutz geht es zunehmend um Versorgungssicherheit. Noch treibt Diesel den öffentlichen Nahverkehr in Kempten an. Die große Frage: Wie rollen die Busse der Kemptener Verkehrsbetriebe (KVB) künftig durch die Stadt – mit Wasserstoff, Strom oder Biogas? Antworten liefert eine Studie, mit der sich in Kürze der KVB-Aufsichtsrat befasst. Es geht um nicht weniger als eine grundlegende Weichenstellung.