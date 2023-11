Verkehrszeichen verdeckt Sicht auf Gegenverkehr in Kempten - hängt das richtig?

Am Schumacherring nimmt ein Schild beim Abbiegen die Sicht auf den Gegenverkehr. Sehr gefährlich, sagt ein Kemptener. So bewerten Stadt und Polizei die Lage.

14.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Wie gefährlich ist ein Verkehrszeichen, das Menschen hinterm Lenkrad eines Autos die freie Sicht auf den Gegenverkehr nimmt? Die Frage beschäftigt mehrere Leser wie beispielsweise Heinz Spelthahn. Es geht um die Abbiegespur am Schumacherring, die von Süden kommend zum Wertstoffhof führt. Der Kemptener sieht eine große Gefahr, weil die (aus Sicht des Abbiegenden) rechte Gegenspur auf viele Meter nicht einsehbar sei.

Spelthahn sagt, dass das blau-weiße Verkehrsschild am Ende der Links-Abbiegespur den Autofahrern die Sicht auf den Gegenverkehr versperrt und auf etwa zwei Meter Höhe angehoben werden sollte. Man sehe auf der Überholspur nur Autos, die weit weg seien, nicht aber die nahen, weil da das Schild die Sicht verdecke.

Autofahren in Kempten - Verdeckt ein Schild die Sicht?

Anhand der Unfallzahlen kann Polizeisprecherin Silke Hopp die Gefährlichkeit nicht bestätigen. Seit Anfang 2020 habe es in dem Bereich sieben Unfälle gegeben. Es habe sich beispielsweise um Auffahrunfälle oder übersehene Radler an der Ausfahrt vom Wertstoffhof auf den Ring gehandelt, sagt Hopp.

Aber keiner der sieben Unfälle sei im Zusammenhang mit dem Schild entstanden. Bei der Frage nach der Platzierung des Verkehrszeichens verweist Hopp auf die Straßenverkehrsordnung samt Verwaltungsvorschriften: Vorgegeben sei in dem Fall, dass sich die Unterkante des Schildes mindestens 60 Zentimeter über der Straße befindet.

Also kein Handlungsbedarf? So einfach will Markus Wiedemann das Thema nicht abhaken. Der Leiter des Amts für Tiefbau und Verkehr der Stadt Kempten möchte die Situation im Rahmen einer Verkehrsschau bewerten. Da treffen sich Fachleute von Polizei, Tiefbau und Verkehrsbehörde, um solche Fälle vor Ort zu diskutieren. Es geht auch um die tatsächlichen Sichtverhältnisse.

Regeln für die Platzierung von Verkehrszeichen gibt es viele

Regeln für die Platzierung von Verkehrszeichen gibt es viele. Auf Geh- und Radwegen beispielsweise sollte man ja nicht mit dem Kopf an Verkehrsschilder stoßen, die deshalb hoch genug hängen müssen. Dort gilt laut Wiedemann ein "Lichtraumprofil" (freie Durchfahrtshöhe) von 2,50 Metern.

Beim aktuellen Beispiel, der Abbiegespur am Schumacherring, sei die Mindesthöhe von 60 Zentimetern an Verkehrsinseln und Verkehrsteilern eingehalten. Zudem könnte sich die Sicht für Fahrerinnen und Fahrer anders darstellen, wenn sie mit dem Auto ein Stück weiter links oder rechts in der Fahrspur stehen. Ebenso könne man ein Stück früher oder später anhalten, um besser zu sehen.

Es sei jedenfalls keine Lösung, das Verkehrszeichen einfach nur etwas höher zu setzen, sagt Wiedemann. Denn je nach Höhe des Fahrersitzes sei die Sicht in einem Sportwagen mit tiefer Straßenlage, einem Transporter oder einem Lastzug eben völlig unterschiedlich. Also: Was für manche die Sicht verbessere, können sie für andere verschlechtern.