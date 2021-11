16-jähriges Mädchen in Kempten vermisst - Polizei bittet um Hilfe

In Kempten wird ein 16-jähriges Mädchen vermisst. Die Jugendliche hatte sich selbstständig aus dem Josefinum entfernt. Wie die Polizei die Vermisste beschreibt.

17.11.2021 | Stand: 15:17 Uhr

Aus dem Josefinum Kempten wird seit Dienstagnachmittag (16. November 2021) die 16-jährige Juliana Genko vermisst. Das Josefinum ist eine Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und befindet sich im Haubensteigweg 40.

Das Mädchen hatte sich laut Polizei am Dienstagnachmittag selbstständig aus dem Josefinum entfernt. Die 16-Jährige könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, heißt es in einer Mitteilung.

Die Polizei hat bei der Suche bereits alle bekannten Anlaufadressen überprüft. Weil weitere mögliche Aufenthaltsorte derzeit nicht bekannt sind, bitten die Beamten jetzt um Unterstützung der Öffentlichkeit bei der Suche nach der 16-Jährigen.

Das vermisste Mädchen aus Kempten beschreibt die Polizei wie folgt:





Name: Juliana Genko

Juliana Genko Geschlecht: weiblich

weiblich Geburtsort: Kempten

Geburtsdatum: 01.04.2005

01.04.2005 Größe: 1.60 Meter

1.60 Meter Statur: normal

normal Haare: kurz, dunkelblond

Juliana Genko trug zuletzt einen roten Pullover und eine graue Jogginghose.

Vermisstes Mädchen in Kempten - Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Kempten, Auf der Breite 17, Telefon 0831/9909-0.

Hinweise zu Vermissten können immer auch online an die Polizei über das Vermissten-Hinweis-Formular übermittelt werden.

Erst am Dienstag hatte die Polizei einen weiteren Vermisstenfall in Kempten veröffentlicht. Derzeit wird auch nach einem 53-jährigen Mann gesucht, der nach der Arbeit nicht nach Hause zurückgekehrt war.

Das ist das Josefinum in Kempten

Das Josefinum ist eine Kinderklinik der Katholischen Jugendfürsorge des Bistums Augsburg. Die Einrichtung bietet an den Standorten Standorten Augsburg, Kempten und Nördlingen psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung für Kinder und Jugendliche an.

