24-Jähriger Kemptener wird vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Seit Samstagnacht wird ein 24-Jähriger vermisst. Nach einem Club-Besuch in Kempten fehlt von ihm jede Spur. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Mann.

05.02.2023 | Stand: 17:18 Uhr

Seit Samstagnacht (4. Februar 2023) wird ein 24-jähriger Kemptener vermisst. Wie die Polizei mitteilt, verschwand er in der Nacht von Freitag auf Samstag, nachdem er einen Club in der Kemptener Innenstadt besucht hatte. Danach kehrte er nicht in seine Wohnung in Ofterschwang zurück.

Nach Disko-Besuch: 24-Jähriger aus Kempten wird vermisst

Am nächsten Tag erschien der 24-Jährige nicht auf der Arbeit und über sein Handy ist er nicht erreichbar. Die Polizei beschreibt den jungen Mann so:

1,75 Meter groß

80 Kilogramm schwer

kurze, braune Haare

Vollbart

Er trägt eine olivgrüne Hose und ein dunkles T-Shirt. Der 24-Jährige könnte sich laut Polizeiangaben in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei Kempten bittet daher um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten. Zeugen können sich unter entweder unter dem Polizeinotruf 110 oder unter der folgenden Nummer melden: 0831/9909-2140.