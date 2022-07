Vermisster am Sachsenrieder Weiher bei Dietmannsried tot geborgen

Bei der großen Vermisstensuche am Sachsenrieder Weiher bei Dietmannsried wurde der vermisste 80-Jährige nun tot aufgefunden.

07.07.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Am Sachsenrieder Weiher bei Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) hat es in den letzten Tagen eine große Vermisstensuche gegeben. Gesucht wurde ein 80-jähriger Mann, der am Dienstagnachmittag alleine zum baden gefahren ist und dann verschwunden war. Am Donnerstagmorgen haben Zeugen den Mann leblos im Wasser gefunden, berichtet die Polizei.

Sachsenrieder Weiher bei Dietmannsried: Vermisster tot aufgefunden

Die hinzugerufene Wasserwacht barg den 80-Jährigen, ein alarmierter Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach den Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes starb der Mann vermutlich an einer inneren Ursache, derzeit liegen keine Hinweise für ein Fremdverschulden vor.

