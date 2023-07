Polizei beendet Fahndung: Angehörige finden vermissten 19-Jährigen aus Kempten im Ausland

Ein 19-Jähriger aus Kempten wurde seit Montagabend vermisst. Nun gibt die Polizei Entwarnung: Angehörige fanden den Jugendlichen im europäischen Ausland.

21.07.2023 | Stand: 15:43 Uhr

Der 19-Jährige aus Kempten, nach dem fünf Tage lang gefahndet wurde, ist wieder aufgeraucht. Das teilte die Polizei mit. Der junge Mann wurde nach Angaben der Polizei vor seinem Verschwinden zuletzt in Erding (Oberbayern) gesehen. Nun fanden ihn Angehörige im europäischen Ausland.

19-Jähriger aus Kempten vermisst: Das ist passiert

Der 19-Jährige war wohl am Samstag, 15.Juli, mit einem Bekannten in einem Gasthof in Erding. Von dort aus machte er sich mit seinem Fahrrad auf den Weg - wohin der Kemptener gefahren ist, ist nicht bekannt.

Am Montagabend gab es nach Angaben der Beamten zum letzten Mal Kontakt über ein Mobiltelefon. Anschließend scheiterten weitere Versuche, mit dem 19-Jährigen Kontakt aufzunehmen.

Lesen Sie dazu auch: Gefangener aus Psychiatrie bei Ravensburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Zwischenzeitlich ergaben die Ermittlungen der Polizei einen Kontakt nach Osteuropa. Die Ermittler aus Kempten arbeiteten dabei nach eigener Aussage eng mit Polizeibehörden mehrerer europäischer Staaten zusammen. In Osteuropa wurde der Mann am Freitag von Angehörigen wohlbehalten angetroffen.

Weitere Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.