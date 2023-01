Verpackungsindustrie in Sorgen vor neuer EU-Verordnung

Beim Besuch der Allfo-Gruppe in Waltenhofen bekommt Europa-Abgeordnete Ulrike Müller reichlich Aufgaben mit.

08.01.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Sieben Millionen Euro hat die Allfo-Gruppe in Waltenhofen zuletzt in ihren Maschinenpark gesteckt. In der neuen, zwölf Meter hohen Anlage werden Granulate erhitzt und gemischt. Aus diesem sogenannten Extruder kommen Folienbahnen, die sich nach der weiteren Verarbeitung im Handel oder in der Industrie um Käse, Fleisch oder Gemüse schließen. Haltbarkeit von Lebensmitteln ist dabei das Stichwort. Bei der Kunststoff-Produktion kommt nun allerdings die Europäische Union ins Spiel: Eine neue Recycling-Verordnung steht bevor, und die macht der Industrie große Sorgen.

