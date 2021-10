Mit Faltschachteln aus Kempten kommen Produkte in die Kühltruhen, die später in aller Munde sind. Das Unternehmen investiert zweistellige Millionenbeträge.

02.10.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Bei VG Nicolaus gibt es Produktionsbereiche, wo es auf Tausendstel eines Millimeters ankommt. Das Gründungsdatum der Firma lässt sich nicht ganz so exakt bestimmen. Nach so langer Zeit kommt es auf eine Woche hin oder her aber auch nicht an. Der Beginn einer Fertigung in der Ulmer Straße ist Anfang Oktober dokumentiert. 1921. Zeit also, das 100-jährige Bestehen zu feiern.