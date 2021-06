Die Pandemie treibt laut Schuldnerberatung Menschen in wirtschaftliche Not, die es niemals für möglich gehalten hätten. Wie es in Kempten und Lindau aussieht.

16.06.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Die Pandemie macht sich auch bei der Schuldnerberatung der Diakonie Kempten Allgäu bemerkbar. In den Beratungsstellen in Kempten und Lindau registriert man immer mehr Ratsuchende. „In allen sozialen Schichten nimmt die Verschuldung zu,“ sagt Leiterin Christiane Norff. Arbeitslosigkeit, Krankheit, niedriges Einkommen, Trennung und gescheiterte Selbstständigkeit seien die Gründe. Zugenommen habe auch die Altersarmut, wie Susanne Hatzelmann vom Malteser Hilfsdienst bestätigt.