Verwilderte Katzen in Wildpoldsried gefunden: Tierheime sind auf Spenden angewiesen

Der Besitzer kann seine 30 Tiere nicht versorgen. Vermutlich finden nicht alle ein neues Zuhause. Die Nachbarschaftshilfe Wildpoldsried ruft zum Spenden auf.

Fünf bis acht Babys pro Wurf, Geschlechtsreife mit einem halben Jahr – Katzen vermehren sich sehr schnell. Besonders auf Bauernhöfen führe das immer wieder zu Problemen, berichten Mitarbeitende aus den Tierheimen in Kempten und im Oberallgäu. Aber auch auf einem alten Hof in Wildpoldsried leben etwa 30 teils verwilderte Katzen. Ihr Besitzer kann sie weder finanziell noch medizinisch adäquat versorgen. Claudia Mayer, die sich in Wildpoldsried ehrenamtlich engagiert, will den Tieren nun ein neues Zuhause ermöglichen.

„Wir fangen sie ein und bringen sie zum Tierarzt, der sie dann kastriert“, sagt Mayer. Auch die weiblichen Tiere werden kastriert: Ihnen werden die Eierstöcke entfernt, so dass sie sich nicht weiter vermehren können. Außerdem werden sie entwurmt und gechipt. Mayer hat Kontakt zum Verein Zuflucht für Tiere in Kempten sowie zu den Tierheimen in Kempten und Immenstadt aufgenommen. Dort werden die Katzen erst einmal untergebracht, um im Idealfall weitervermittelt zu werden.

Eingefangene Katzen sind oft sehr scheu

Das ist aber nicht immer möglich, sagt Daniela Kienle von Zuflucht für Tiere. Der Verein hat bereits fünf Katzen von dem Wildpoldsrieder Hof aufgenommen. Das sei das Problem bei teils verwilderten Tieren: „Sie sind total scheu und lassen sich nicht immer zähmen.“ (Lesen Sie auch: Kein Geld für die Periode: Tampons, Binden und Co. können sich nicht alle Frauen leisten)

Manchmal könne es schnell gehen, manchmal sehr lange dauern. Einsperren sei da eher kontraproduktiv – denn die Tiere seien das Draußensein gewöhnt, sagt Kienle. Aber nicht jedes Tierheim hat die Möglichkeit, die Katzen draußen zu halten.

Beim Tierschutzverein Immenstadt-Oberstaufen sei das mit einer Bahnlinie auf der einen und einer Straße auf der anderen Seite eher schwierig, sagt Iris Thalhofer. Bei zu wilden Katzen könne es dann passieren, dass sie ihr Leben lang im Tierheim sitzen. Fünf oder sechs Tiere aus Wildpoldsried will sie aufnehmen. Jetzt sei auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, sie einzufangen: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Tiere Junge haben, die dann alleine, ohne Mutter, in einem Verschlag zurückbleiben, sei gering.

Tierarzt: Katzen aus Wildpoldsried sind in einem guten Zustand

Daniela Kienle berichtet außerdem, dass die Katzen alle in einem guten Zustand seien. „Das sagt auch der Tierarzt.“ Thalhofer kennt das auch anders. Oft litten verwilderte Katzen an Krankheiten wie Katzenschnupfen. (Lesen Sie auch: Inzidenz in Kempten über 1000 - keine automatische Regel-Änderung)

Der Verein Zuflucht für Tiere, die Tierheime in Kempten und in Immenstadt sowie die Nachbarschaftshilfe Wildpoldsried bitten nun um Spenden, um die Fang-Aktion finanzieren zu können. Etwa 5000 Euro würden benötigt, sagt Claudia Mayer. „150 Euro fallen pro Tier an.“ Wer den Katzen helfen möchte, kann sich an die Nachbarschaftshilfe Wildpoldsried wenden.