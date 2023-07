Verwirrung um Parkplatz-Schranke auf dem Kemptener Königsplatz: Müssen Autofahrer nun immer zahlen?

Über das Wochenende war die Schranke des Königsplatz-Parkplatzes oft oben. Ändert sich das dauerhaft?

07.07.2023 | Stand: 16:34 Uhr

Update: Mittlerweile hat die Stadt geantwortet - wir haben die Informationen in den Text eingearbeitet.

Für Verwirrung hat die Parkplatz-Schranke am Königsplatz in Kempten gesorgt. Wer am Wochenende dort hinausfuhr, musste nichts zahlen: Die Schranke an der Ausfahrt war in der Vergangenheit am Wochenende geöffnet. Zwischenzeitlich allerdings blieb sie immer geschlossen: Nur mit einem bezahlten Ticket konnte man das Gelände wieder verlassen. Wie sieht es an diesem Stadtfest-Wochenende aus? Und wie in der Zukunft?

Was gilt künftig auf dem Kemptener Königsplatz-Parkplatz? Die Verwirrung bleibt

Weil sie gerade mitten in Abstimmungen mit der Stadt stünden, will sich ein Mitarbeiter der Betreiberfirma aktuell dazu nicht äußern. In der Stadtverwaltung ist Wirtschaftsreferent Dr. Richard Schießl mit dem Thema betraut, das auch in der kommenden Woche im Liegenschaftsausschuss auf der Tagesordnung steht. „Es wird eine Veränderung geben“, kündigt Schießl an.

Die Stadt habe einen Erbbaurechtsvertrag mit dem Betreiber, der neben dem oberirdischen Parkplatz auch für die Tiefgarage zuständig ist, erklärt er die Hintergründe. Darin sei geregelt, dass die Fläche außerhalb der Betriebszeiten gebührenfrei zu nutzen ist. Diese will der Betreiber laut Schießl nun ausweiten – auf ein Rund-um-die-Uhr-Angebot, was ihm vertraglich zustehe. Damit falle das Kostenlos-Angebot weg.

Der Parkplatz am Königsplatz in Kempten ist Thema beim nächsten Liegenschaftsausschuss

Um die Details werde es kommende Woche im Liegenschaftsausschuss gehen. Dieser beginnt am Dienstag, 11. Juli, um 16 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Kemptener Rathauses.