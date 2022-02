Trainingslager des VfB Durach fällt aus - Klassenerhalt ist das Ziel

Der VfB Durach steckt mitten in der Vorbereitung nach der Winterpause. Corona geht an dem Landesligisten nicht spurlos vorbei. Die Verona-Reise ist abgesagt.

04.02.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Die Bilanz des VfB Durach liest sich gut. Aus 21 Saisonspielen in der Fußball-Landesliga hat die Mannschaft um Trainer Alexander Methfessel bislang 27 Punkte auf die Habenseite gebracht (sieben Siege, sechs Unentschieden, acht Niederlagen), bei einem Torverhältnis von 34:29. Seit drei Wochen steckt das Team in der Vorbereitung auf den Rest der Saison nach der Winterpause. Doch so richtig rund läuft es bei den Oberallgäuern nicht.

Die Corona-Krise geht am VfB nicht spurlos vorbei. Da befinden sich die Duracher natürlich in bester Gesellschaft. Dieses Phänomen hat wohl alle Vereine derzeit im Griff. Allerdings hatten nicht alle Klubs ein Trainingslager in Italien geplant. Dieses muss aufgrund der Pandemie ausfallen, teilt Methfessel mit. Der Ex-Profi wird mit seinem Team Mitte Februar deshalb nicht nach Verona reisen. Stattdessen sollen auf dem Kunstrasenplatz in Lenzfried in dieser Zeit Testspiele absolviert werden. Dort lässt Methfessel auch trainieren. Der VfB verfügt über keinen Kunstrasen.

Erstes Testspiel gegen Bayernligist gewonnen

Das erste Testspiel nach der Winterpause hat der VfB vor wenigen Tagen beim TSV Landsberg, Tabellensiebter der Fußball-Bayernliga, überraschend mit 3:1 gewonnen. Am Samstag ab 14 Uhr steht die nächste Testpartie beim Bayernligisten TSV Schwabmünchen (Relegationsplatz 17) an. Das Gute: Methfessel kann fast aus dem Vollen schöpfen. „Alle an Bord“, außer Bastian Hartmann, der eine Pause einlegt, meldet der Coach. Die Langzeitverletzten sind wieder fit. Weniger gut: Es werden wegen Corona einige Spieler fehlen. Und: „Es ist schade, war wir nicht ins Trainingslager fahren können. Das ist in den vergangenen Jahren sportlich und zwischenmenschlich sehr wichtig gewesen und hat uns weitergebracht“, sagt Methfessel.

Der VfB Durach (schwarz) feierte im ersten Testspiel 2022 gegen Bayernligist TSV Landsberg einen 3:1-Erfolg. Bild: Thorsten Jordan

Nur drei Punkte vor Relegationsplatz

Auch wenn sich die bisherige Saisonbilanz gut anfühlt, so ist sie doch mit Blick auf die Tabelle ein wenig trügerisch. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz beträgt nur drei Punkte. Dort rangiert derzeit der SV Egg mit 24 Zählern, punktgleich mit Bad Heilbrunn. Drei Zähler Vorsprung – das ist bei 13 noch ausstehenden Begegnungen so gut wie nichts. Das weiß Methfessel, doch sonderlich besorgt ist er nicht: „Wir spielen schon länger gegen den Abstieg und das Team ist in den vergangenen Jahren noch kompakter geworden.“

Methfessel geht in sein fünftes Jahr als VfB-Trainer

Es ist das fünfte Jahr, dass Methfessel den VfB trainiert. Er hatte damals ein junges Team übernommen. Der Altersdurchschnitt der Mannschaft ist noch immer niedrig, das Gefüge hat sich aber auch nicht nachhaltig verändert. Doch aus einigen Frischlingen von damals sind im Lauf der Zeit gestandene Landesliga-Spieler geworden. Mit der Entwicklung der Mannschaft ist Methfessel weitgehend zufrieden. Wäre da nicht diese Pandemie: „Die hat in den vergangenen zwei Jahren verhindert, dass wir noch weiter sind.“

Alexander Methfessel: „Es wird leichter, wenn alles wieder erlaubt ist“

Lesen Sie auch

Fußball Die Fußballer des FC Thalhofen machen es den Profis der Bundesliga nach

Methfessel ist zuversichtlich, was den Abstiegskampf angeht. „Ich habe das Gefühl, die Jungs wollen.“ Er hofft, dass sich möglichst in Kürze die Pandemie-Situation ändert, was das Vorhaben „Klassenerhalt“ seiner Meinung nach einfacher machen würde. „Fußball spielt sich auch im Kopf ab. Es wird leichter, wenn alles wieder erlaubt ist.“

Lesen Sie auch: Neues Multifunktionsgebäude für FC Memmingen: Jahrhundertprojekt startet