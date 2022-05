Besonders bei Familien beliebt: Das müssen Sie über den Viehscheid in Memhölz wissen

Der Viehscheid in Memhölz in Waltenhofen (Oberallgäu) ist der letzte Alpabtrieb des Jahres im Allgäu. Die Veranstaltung am 3. Oktober ist bei Familien beliebt.

Die Viehscheid in Memhölz (Gemeinde Waltenhofen im Oberallgäu) ist der letzte Alpabtrieb des Bergsommers im Allgäu. 2021 und 2020 wurde die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

2019 verfolgten hunderte Besucher den Viehscheid in Memhölz. Albert Hörburger führte 44 Schumpen von der Wachters Alpe zum Scheidplatz nach Hupprechts. Dem Kranzried voraus liefen zwei Ziegen, ein Pony und ein Kalb. Die Musikkapelle Memhölz und Alphornbläser unterhielten die Gäste.

Wann ist Viehscheid 2022 in Memhölz?

Der Viehscheid in Memhölz findet immer am 3. Oktober statt - 2022 fällt dieser Tag auf einen Montag. Der Alpabtrieb ist ab 2022 allerdings nicht mehr in Hupprechts, sondern in Memhölz. Wo genau, wird noch bekannt gegeben.

Bilderstrecke

Viehscheid in Memhölz

Am Viehscheid-Tag treffen die etwa 40 bis 50 Tiere gegen 11 Uhr in Memhölz am Niedersonthofener See (Waltenhofen) ein. Die Musikkapelle Memhölz kümmert sich vor Ort um die Bewirtung und die musikalische Unterhaltung. Zudem spielen die Alphornbläser. Bereits am Vortag wird die Veranstaltung mit dem "Scheallefest vorm Viehscheid" eröffnet.

Wo gibt es Parkplätze beim Alpabtrieb in Hupprechts?

Wer mit dem Auto zum Viehscheid nach Memhölz kommt, kann auf den ausgewiesenen Parkplätzen seinen Wagen abstellen.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Memhölz?

Zum Viehscheid nach Memhölz können Besucher auch mit dem Bus anreisen. Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu.

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid in Memhölz?

Der kleine, aber feine Viehscheid in Memhölz ist besonders bei Familien mit Kindern beliebt: Neben den Jungrindern kommen auch Ziegen, Ponys und Kälber mit ins Tal. Außerdem ist der Alpabtrieb der letzte, der im Allgäu nach dem Bergsommer stattfindet.

Darum ist der Viehscheid in Memhölz bei Familien beliebt: Auch Ziegen, Ponys und Kälber sind mit dabei. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Alpabtrieb: Wo kann ich in Waltenhofen übernachten?

Viehscheid-Besucher können in Waltenhofen oder rund um den Niedersonthofener See übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Gästeinformation Waltenhofen unter der Telefonnummer +49 8303 79-29 oder per E-Mail.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Memhölz mit dabei?

Beim Viehscheid in Memhölz ist nur eine Alpe mit dabei:

Wachters Alpe mit Albert Hörburger

Wer veranstaltet den Viehscheid in Memhölz?

Veranstalter des Viehscheids in Memhölz ist die Musikkapelle Memhölz.

Alle Allgäuer Viehscheid-Termine 2022 finden Sie hier in unserem Überblick.