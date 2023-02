Viel Alkohol auf Partys, dann ab nachhause: Wer ist für Betrunkene verantwortlich?

In den meisten Fällen kommen Partygäste zu Hause an, aber eben nicht immer. Welche Pflichten Wirte, Taxifahrer oder Passanten für Betrunkene in Kempten tragen.

24.02.2023 | Stand: 05:53 Uhr

Raus aus der Disko, rein ins Taxi: Schon oft hat Martina Traut Betrunkene nach einer Partynacht in Kempten nach Hause gebracht, ihnen sogar die Haustür aufgesperrt oder Treppen hinaufgeholfen. „Man fühlt sich verantwortlich, auch wenn man es eigentlich nicht ist“, sagt Traut von der Taxi-Funk-Genossenschaft. So gehe es auch ihm als Wirt, sagt Hüseyin Öztürk, Betreiber der Solo-Bar und Vorstandsmitglied beim City-Management: „Aber bis ins Bett können wir unsere Gäste nicht bringen.“ Der tragische Fall des 24-jährigen Oberallgäuers, der nach einem Clubbesuch in Kempten tot in der Iller gefunden wurde, wirft auch in der Gastroszene Fragen auf: Wer trägt Verantwortung für Betrunkene?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.