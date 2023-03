Viel Leiden, immer Hoffnung: Die packenden Werke von Carl Rabus sind in Kempten zu sehen

Der aus Kempten stammende Maler und Zeichner Carl Rabus (1898 - 1983) geriet fast in Vergessenheit. Nun ist sein aufregendes Lebenswerk in Kempten zu sehen.

09.03.2023 | Stand: 10:54 Uhr

Es gibt Kunstschaffende, die es nie zu Berühmtheit brachten, obwohl sie Herausragendes schufen. Carl Rabus gehört dazu. Der 1898 in Kempten geborene Maler und Zeichner hätte nach Meinung vieler Experten das Zeug dazu gehabt, ganz groß herauszukommen. Aber die wechselvolle Geschichte des 20. Jahrhunderts, vor allem die Katastrophe der Nazi-Diktatur, verhinderte dies. Sie torpedierte eine stringente, bruchlose Entwicklung des Künstlers ebenso wie eine dafür notwendige Rezeption. Und so ist es eher einem zufälligen Kofferfund und einem unermüdlichen Künder seiner Kunst zu verdanken, dass Carl Rabus und seine Werke auch noch im Jahr 2023 eine gewisse Aufmerksamkeit genießen.

Das befeuert nun eine Ausstellung im Hofgartensaal der Kemptener Residenz. 125 Jahre nach seiner Geburt und 40 Jahre nach dem Tod 1983 in Murnau organisiert das Kulturamt der Stadt diese Werkschau mit über 60 Arbeiten aus allen Schaffensphasen. Im Zentrum steht sein 15-teiliger Linolschnitt-Zyklus „Passion“. Rabus hat ihn 1945 geschaffen und verarbeitete darin seine Leidenszeit in einem Internierungslager der Nazis in Südfrankreich.

Dieser Linolschnitt stammt aus dem Zyklus "Passion", in dem Rabus 1945 seine Internierungserfahrungen verarbeitete (Ausschnitt). Bild: Ralf Lienert

„Er schnitzte ins Linoleum, was er sah, was er fühlte, was er hörte“, schreibt Roland Krüppel im 44-seitigen Katalog, den die Kemptener Museumsleiterin Christine Müller Horn zur Ausstellung herausgegeben hat. Krüppel wurde zum Fan von Carl Rabus, nachdem er Arbeiten von ihm gesehen hatte, die zufällig in einem Koffer gefunden worden waren. Krüppel besitzt inzwischen 170 Rabus-Werke – von geschätzt insgesamt 500 bis 600. Er schlug schon 2019 der Stadt vor, seine Sammlung für eine Jubiläumsausstellung zur Verfügung zu stellen.

Das Kulturamt Kempten griff zu, als das Angebot auf den Tisch kam

Das Angebot fiel bei Müller Horn und Amtsleiter Martin Fink auf fruchtbaren Boden. Nicht nur wegen der Kunst, sondern auch weil die Stadt in ihrem Prozess der Erinnerungskultur sich mit Männern und Frauen aus der Zeit zwischen 1933 und 1945 beschäftigen möchte. „Die Schau zu Carl Rabus ist ein erster Pinselstrich in einer umfassenden Untersuchung zur Kunst im Allgäu in einem diktatorischen System“, erklärt Fink.

Mit Kempten hat Rabus freilich nur ganz am Rande zu tun. Schon zwei Jahre nachdem er hier zur Welt kam, also 1900, zog die Familie nach München. Rabus kehrte wohl nie mehr zurück. Sein Alterssitz nach einem unsteten Leben lag allerdings nicht weit entfernt: 1974 zog Rabus mit seiner Frau Erna ins oberbayerische Murnau.

Carl Rabus Carl Rabus (1898 - 1983). Maler und Zeichner. In Kempten geboren.

Wie so viele Künstlerinnen und Künstler vom Anfang des 20. Jahrhunderts wurde auch Rabus ein Opfer der Nazis. Jäh unterbrachen sie sein Schaffen, indem sie seine Kunst als entartet erklärten. Rabus hatte sich nach dem Studium an der Münchner Kunstakademie und einem kurzen Militäreinsatz Ende des Ersten Weltkriegs bald einen Namen als vom Expressionismus inspirierter Buchillustrator gemacht. Warum, das zeigen die kleinen Illustrationen zu Balzacs „El Verdugo“ (Der Henker), wo er die Charaktere dramatisch-meisterlich in Szene zu setzen versteht.

Carl Rabus zeichnete auf seinen Reisen auch Clochards in Paris

1923 zog Rabus nach Berlin und knüpfte an die ersten Erfolge in München an. Vier Jahre später kehrte er zurück. Es folgten Reisen, was sich in den Motiven seiner Arbeiten niederschlug. Etwa wenn er das Leben von Pariser Clochards mit dem Bleistift schilderte.

Pariser Clochards zeichnete Carl Rabus 1933 mit dem Bleistift (Ausschnitt). Bild: Ralf Lienert

In jenen Jahren wandelte sich Carl Rabus zum expressiven Realisten, wie die Kuratorin der Kemptener Ausstellung, die Kunsthistorikerin Monika Hawrylewicz, im Katalog erläutert. Aus dieser Zeit stammen vor allem die elegant-poetischen Aquarelle, in denen Rabus Landschaft und Natur nachspürt.

Dann kam jene schlimme Zeit, die Rabus „zwischen Hoffnung und Verzweiflung“ schwanken ließ (so lautet auch der Titel der Ausstellung im Hofgartensaal). Wegen der Beziehung zur Jüdin Erna Adler, später seine Ehefrau, wurde er zweimal inhaftiert. In der eingangs erwähnten „Passion“ von 1945 verarbeitete er diese qualvolle Zeit auf überwältigende Weise.

Tatsächlich konnte die Pein ihm die künstlerische Kraft nicht rauben. Zwar ereilte auch ihn nach dem Krieg das Schicksal der sogenannten verschollenen Generation: Seine Art der Kunst war nicht mehr gefragt. Die Abstraktion wurde zum State of the Art erhoben. Rabus löste die Formen und Figuren erst vorsichtig auf (zu sehen in farbenfrohen Filzstift-Zeichnungen vom italienischen Strand), später konsequent, unter anderem mit Ölgemälden. Und so spiegelt sich in dem Schaffen von Carl Rabus, das eng mit seinem Leben zusammenhing, die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts.

Zur Ausstellung ist ein 44-seitiger Katalog erschienen, erhältlich für 10 Euro. Die Ausstellung läuft bis 7. Mai 2023 (geöffnet Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr).