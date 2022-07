Viel Ton, kein Holz

Römerstadt Bei Grabungen im APC werden (noch) keine revolutionären Funde entdeckt

25.07.2022 | Stand: 15:45 Uhr

Der erste Stadtplatz („Forum“) von Kemptens römischer Vorgängerstadt Cambodunum sowie die dort vermuteten ersten Holzhäuser sind zwar (noch) nicht gefunden worden. Aber die Ausgrabungen vom vergangenen Sommer haben dennoch interessante Fundstücke ans Tageslicht gebracht – darunter Münzen, Glasobjekte und Tafelgeschirr. Deshalb ist Chef-Archäologin Maike Sieler auch hochzufrieden, wenn sie nun, vor der winterlichen Schließung des Archäologischen Parks Cambodunum(APC) am 1. Dezember, eine Bilanz der sommerlichen Grabungen zieht. „Wir haben zwar nichts Revolutionäres gefunden“, sagt sie. „Aber wir sind am richtigen Ort.“

Nach Jahren des Stillstands wird im APC wieder gegraben. Sechs Wochen lang ging Archäologie-Professor Salvatore Ortisi von der Münchner Universität zusammen mit etlichen seiner Studenten der römischen Geschichte von Kempten im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund. Bis zu zwei Metern gruben sich die Archäologen in die Tiefe. Neben den Materialfunden stellten sie laut Maike Sieler fest, dass die römische Zivilstadt Cambodunum, die nach dem Vorbild mediterraner italienischer Städte entstand, sehr viel früher mit Steinen und Ziegeln gebaut wurde, als bisher vermutet – also schon in der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts.

Die ersten Gebäude, welche die Römer nach ihrem Einmarsch ins heutige Allgäuer Alpenvorland am Hochufer der Iller errichteten, waren aus Holz. Vermutlich entstand die Pioniersiedlung um die Zeitenwende herum. Dass Cambodunum so früh – und nicht erst ums Jahr 15 herum – gegründet wurde, fand Maike Sieler vor einem Jahr heraus. Sie hatte römisches Steingut, das bei früheren Ausgrabungen geborgen worden war, untersucht und dabei die sensationelle Entdeckung gemacht, dass die römische Stadt bereits um Christi Geburt herum aus dem Boden wuchs.

In diesen Boden wühlen sich nun Ortisi und seine Studenten hinunter – um weitere erhellende Objekte zu finden. Und sie hoffen, auf die ersehnten Holzreste zu stoßen, die von der Gründungszeit Cambodunums zeugen. Im nächsten Sommer setzen sie – mit mehr Leuten – die Grabungen fort. In der Zwischenzeit werten die Archäologen die Funde und Beobachtungen von diesem Sommer aus.