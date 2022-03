Viele Kemptener und Oberallgäuer helfen Menschen in der Ukraine: „Unglaublich, wer sich alles gemeldet hat“

Der Krieg in der Ukraine bewegt die Menschen in Kempten und im Oberallgäu. Die Stadt bittet Privatleute, vorübergehend Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.

02.03.2022 | Stand: 18:19 Uhr

Die Hilfsbereitschaft der Kemptener und Oberallgäuer für die Menschen in der Ukraine ist groß. Das sagen all diejenigen, die derzeit Spenden sammeln oder sich in anderer Art einsetzen. „Es ist unglaublich, wer sich alles gemeldet hat“, berichtet zum Beispiel Brigitte Römpp, die sich seit 1995 in der Osteuropahilfe einsetzt und dem Verein „Mdantsane“ vorsitzt.

Ehrenamtliche helfen in Rumänien, an der Grenze zur Ukraine

Sie erzählt von einer 93-jährigen Frau, die voller Schrecken an die eigene Flucht denke. „Gerade war eine russisch-stämmige Familie da, die Urlaub im Allgäu macht. Die Kinder bestanden darauf, dass sie sich bei uns mit einem großen Karton perfekt zusammengestelltem Verbandsmaterial beteiligen“, sagt Römpp. „Sehr bewegende Kontakte sind das.“ Mittlerweile quelle bei ihnen alles über vor lauter Sachspenden. Der Verein „Mdantsane“ benötigt aktuell vielmehr Geld, um die Frachtkosten abzudecken. Auch das Aktionsbündnis Allgäu (ABA), ein Zusammenschluss der Blaulichtverbände, sammelt erst einmal Geldspenden, um das Nötige vor Ort in Rumänien zu beschaffen. Dort helfen Ehrenamtliche Geflüchteten aus der Ukraine.

Wie berichtet, hat die Stadt eine Koordinierungsstelle eingerichtet. Derzeit bereite sie mehrere Unterbringungen für Menschen aus der Ukraine vor, sagt Sozialreferent Thomas Baier-Regnery. Bis dahin wäre es toll, „wenn weitere Privatpersonen vorübergehend Zimmer zur Verfügung stellen könnten“. Wie viele Menschen nach Kempten kommen, sei ungewiss. Aktuell würden insbesondere Mütter mit Kindern erwartet.

Am Donnerstagnachmittag soll ein Bus mit Sachspenden von Kempten aus starten

Sachspenden kann man etwa bei „Hairlounge“ in der Memminger Straße abgeben. Dort soll am Donnerstagnachmittag ein mit Hilfsgütern beladener Bus starten.

Kontakte:

Über die Koordinierungsstelle der Stadt können Privatleute auch Unterkünfte anbieten: integration@kempten.de

Die Internetseite des Vereins "Mdantsane": www.mdantsanekinderhilfe.de

Das Aktionsbündnis Allgäu im Internet: www.aktionsbuendnis-allgaeu.de

