"Viele wenden sich von der Demokratie ab" - Auch Corona-Demos sind Thema bei Kemptener Demokratie-Projekt

04.02.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Demokratie gemeinsam gestalten und Extremismus vorbeugen – das will „Demokratie leben!“ in Kempten schaffen. Im Juli startete das Projekt, das vom Bundesfamilienministerium und der Stadt Kempten gefördert wird. Alexander Köffer begleitet es für die Volkshochschule. Einige Ideen sind bereits entstanden, sagt der pädagogische Mitarbeiter. Welche Rolle Rechtsextremismus spielt.

Auch Menschen die sich von der Demokratie abwenden, sollen mit Vorträgen und Workshops angesprochen werden

Im Vortrag von Thomas Witzgall, der am Samstag stattfindet, geht es konkret um Rechtsextremismus. Ist das auch eins der Probleme, das Ihnen bei Ihrer Arbeit in Kempten begegnet?

Alexander Köffer: Rechtsextremismus begegnet uns flächendeckend, also auch im Allgäu. Neben den Gefahren, die von neuen Rechten und der rechten Szene allgemein ausgehen, geht es im Vortrag und auch in der Ausstellung um unser Demokratieverständnis. Die Corona-Proteste zum Beispiel zeigen, dass sich viele Menschen nicht mehr repräsentiert fühlen und sich sogar von der Demokratie abwenden. Auch diese Menschen wollen wir mit unserem Programm erreichen. Wir wollen Wege zeigen, Demokratie aktiv mitzugestalten, und so extreme Entwicklungen verhindern.

Wie können sich Menschen in Kempten an dem Projekt beteiligen?

Köffer: Grundsätzlich kann jeder mit seiner Idee zu mir oder Juliane Kappaun kommen, die das Projekt federführend im Amt für Integration der Stadt leitet. Im Oktober gab es außerdem die erste Demokratiekonferenz mit unseren Netzwerkpartnern. Dabei haben wir in Workshops erarbeitet, wie wir Menschen ansprechen und miteinbeziehen können. Welche antidemokratischen Entwicklungen gibt es? Wie können wir darauf reagieren? Und welchen Herausforderungen stehen wir in Kempten gegenüber?

Theater, Sport und Politik sind Teil des Demokratie-Projekts in Kempten

Haben Sie auf diese Fragen auch schon Antworten gefunden?

Köffer: Wir wollen auf vielfältige Weise reagieren und sind gespannt auf die Ideen aus der Bevölkerung. Auch sie zeigen uns auf, wo die Herausforderungen überhaupt liegen. Und wir wollen konkrete Anreize setzen. Die erste Hälfte von 2022 steht unter dem Motto „Demokratie (er)leben und gestalten“. Was bedeutet Demokratie für die Menschen überhaupt? Ein freizeitpädagogisches Projekt mit Kindern ist zum Beispiel geplant. Es könnten aber auch Ideen aus dem Sport oder zu Politik entstehen.

Seit etwa einem halben Jahr läuft das Projekt. Was hat sich seitdem getan?

Köffer: Noch bevor wird mit der Öffentlichkeitsarbeit gestartet sind, hatten wir Resonanz von Organisationen und Ehrenamtlichen. Jugendliche spielen dabei als Zielgruppe eine besondere Rolle, aber die sechs Projekte, die schon in der Förderung sind, richten sich an eine breite Zielgruppe. Zum Beispiel läuft gerade ein Filmprojekt mit Geflüchteten und es gab Workshops zu Mobbing und Rassismus an Schulen.

