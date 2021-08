Vieles neu in und um den Stadtpark in Kempten: Was sich getan hat und was jetzt ansteht

Mit der neuen Stadtbibliothek und dem Sparkassen-Quartier stehen große Projekte in Kempten an: Wichtige Bausteine für die Entwicklung der Stadt.

05.08.2021 | Stand: 05:32 Uhr

Wie sieht die Zukunft der Innenstadt aus? Während andere Stadtzentren schwer zu kämpfen haben, steht Kempten verhältnismäßig gut da. Doch auch hier beschleunigt die Corona-Pandemie den Prozess: Neuerdings stehen sogar in 1a-Lage Geschäftsräume mehrere Monate lang leer. Um in Kempten dem Trend entgegenzuwirken und die Innenstadt lebendig zu halten, sollen Erlebnisräume geschaffen werden. Dabei spielt der Bereich rund um den Stadtpark eine wichtige Rolle.

Dort hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Weitere große Projekte folgen. Deswegen steht der Stadtpark mit seinem Umfeld am kommenden Samstag, 7. August, im Fokus der „Mobilen Redaktion“. Zwischen 11 und 14 Uhr wird die AZ-Lokalredaktion vor Ort sein. Außerdem stehen Vertreter von Stadt, Sparkasse, Stadtbibliothek und Volkshochschule für Fragen unserer Leserinnen und Leser parat.

Die Umgestaltung des Stadtparks in Kempten hatte für reichlich Diskussionen gesorgt

Zunächst ein Blick zurück: Die Umgestaltung des Stadtparks hatte für reichlich Diskussionen gesorgt – auch lange nach der Fertigstellung noch. Den einen gefällt die Neuordnung mit breiten Wegen, Bänken, Krähenschutz-Schirmen und Spielgerät gut, anderen gar nicht. Zum Eröffnungswochenende im Februar vergangenen Jahres gab es schließlich ein kleines Bürgerfest. 6,5 Millionen Euro kostete die Umgestaltung, etwa 2,2 Millionen Euro übernahm der Freistaat.

Der Sparkassen-Neubau direkt angrenzend an den Stadtpark ist schon länger fertig: Die Bank eröffnete das Gebäude im Juli 2017. Aktuell läuft die Sanierung der Sparkassen-Tiefgarage. Unterirdisch sind die Arbeiten bereits abgeschlossen. Momentan wird über der Erde gebaut – und zwar Hand in Hand mit der Stadt, die zeitgleich die Zumsteinwiese umgestaltet.

Bis zur Festwoche 2022 sollen die gröbsten Arbeiten dort fertig sein. Für die Neugestaltung der Zumsteinwiese sind bislang 2,28 Millionen veranschlagt, abzüglich der Zuschüsse muss die Stadt 1,22 Millionen Euro zahlen.

Das Zumsteinhaus in unmittelbarer Nachbarschaft erstrahlt bereits in neuem Glanz: Die Generalsanierung dauerte gut zwei Jahre. Das 200 Jahre alte Gebäude wurde für gut 8,6 Millionen Euro zum Kempten-Museum umgebaut. Anfang Dezember 2019 öffnete es seine Türen. Die Stiftung „Lebendige Stadt“ kürte das Kempten-Museum im Juni gar zum „Besten Heimatmuseum“ Deutschlands.

Und nun stehen zwei weitere Projekte bevor, die Einfluss auf die Entwicklung der Innenstadt haben werden. Letztlich baut die Stadt angrenzend an den Stadtpark ein neues Kulturzentrum. Denn am jetzigen Standort der Volkshochschule – auf dem Gelände der Schwaigwiesschule – entsteht ein Neubau, in dem auch die Stadtbibliothek unterkommen wird. Die Arbeiten sollen 2025 starten.

Was auf der gegenüberliegenden Seite des Stadtparks passiert, ist hingegen noch offen: Für das Sparkassen-Quartier untersucht das Büro Cima, das sich bereits mit dem Einzelhandelskonzept Kemptens beschäftigt hat, mögliche Nutzungsoptionen. Mit dem Ergebnis rechnet die Bank im Spätsommer. Im Anschluss daran soll ein Architektenwettbewerb starten.

Mobile Redaktion im Stadtpark in Kempten: Schicken Sie uns Ihre Fragen!

Um diese Vorhaben geht es am Samstag während der „Mobilen Redaktion“ zwischen 11 und 14 Uhr. Sollten Sie verhindert sein, können Sie gern bis Freitagmittag Fragen per E-Mail schicken an umfrage@azv.de. Wir stellen diese dann stellvertretend für Sie an die Vertreter der Stadt Kempten, der Sparkasse, der Stadtbibliothek und der Volkshochschule.

