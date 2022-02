Vier Verletzte nach Unfall auf der A7 bei Dietmannsried

Bei einem Auffahrunfall auf der A7 auf Höhe Dietmannsried wurden am Montag vier Menschen verletzt. Was passiert ist.

08.02.2022 | Stand: 13:06 Uhr

Am Montag hat es gegen 10 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Kempten auf Höhe Dietmannsried einen Unfall gegeben. Wie die Polizei berichtet, kam es auf der linken Fahrspur zu einem Auffahrunfall zwischen einem Sprinter und einem Kleintransporter. In der Folge kam der Sprinter nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrerseite zum Liegen.

Unfall auf der A7 bei Dietmannsried: Ermittlungen dauern an

Alle vier Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen vor Ort dauern die Ermittlungen zum Unfallhergang noch an. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-2050 entgegen.

