Vierte Corona-Impfung: Wer bekommt den zweiten Booster?

Bei immer mehr Senioren in Kempten und dem Oberallgäu liegt die Auffrischimpfung bereits vier Monate und länger zurück. Sie fragen sich, wie es weitergeht.

04.01.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Auf Hochtouren laufen die Booster-Impfungen gegen Corona – also die Auffrischung des Schutzes nach der Zweitimpfung. Schon kurz vor Jahreswechsel hatten in Kempten und dem Oberallgäu über 79.700 Menschen diesen dritten Piks erhalten – mehr als die Hälfte aller zweifach Geimpften. Doch bei immer mehr Menschen liegt inzwischen auch die dritte Corona-Impfung bereits vier Monate und länger zurück. Und so machen sich auch dreifach geimpften Senioren neue Sorgen. Sie fragen sich, wie lange ihr Impfschutz überhaupt noch anhält.