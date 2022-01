Bildhauer Guido Weggenmann stellt mit Yoko Ono und anderen Stars aus

In der Villa Rot zeigt Bildhauer Guido Weggenmann aus Kempten eine Riesenfalle. Auch Yoko Ono, Erwin Wurm, Loriot und Buster Keaton sind dort vertreten.

18.01.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Das Lachen fällt einem schwer in diesen Zeiten. Und doch gibt es immer wieder einmal Gründe sich zu freuen. Guido Weggenmann ging es zuletzt so.

Wie so viele freischaffende bildende Künstler hat auch den Kemptener die Corona-Pandemie böse erwischt. Ausstellungen wurden abgesagt, verschoben oder nur online durchgeführt. Der Kontakt zu Kolleginnen, aber auch potenziellen Käufern hält sich seit fast zwei Jahren in Grenzen.

Umso mehr freute er sich über eine Einladung: Der neue Leiter des Museums Villa Rot in Burgrieden (zwischen Memmingen und Ulm), Thomas Schmäschke, fragte ihn, ob er nicht Lust hätte, eine Arbeit für die Ausstellung „Lachen – Was passiert wenn wir uns freuen“ beizusteuern. Weggenmann überlegte nicht lang, sagte zu und staunte dann nicht schlecht, als er erfuhr, wer noch alles an der Schau beteiligt ist. (Lesen Sie auch: Corona-Pandemie als Chacne oder Todesstoß für Kunst und Kultur?)

Neben Guido Weggenmann aus Kempten noch Yoko Ono, Loriot und andere vertreten

Dazu gehören Kunst-Stars wie Yoko Ono, Herlinde Koelbl, Erwin Wurm, Timm Ulrichs, David Spiller Sophie Gamand, Alec Soth, Thomas Kapielski, aber auch Komiker-Ikonen wie Loriot und Buster Keaton. Von ihnen allen sind Arbeiten zu sehen, die sich mit dem Lachen beschäftigen, oftmals auf hintergründige, ironische Art. Und das ist auch eine Spezialität des Bildhauers Guido Weggenmann, der gern mehrdeutige Objekte erschafft, und dabei Komisches mit Grauenvollem kombiniert.

Bilderstrecke

Allgäuer Künstler stellen aus

1 von 18 2 von 18 3 von 18 4 von 18 5 von 18 6 von 18 7 von 18 8 von 18 9 von 18 10 von 18 11 von 18 12 von 18 13 von 18 14 von 18 15 von 18 16 von 18 17 von 18 18 von 18 Im Hofgartensaal der Kemptener Residenz zeigen 71 Künstler ihre Werke bei der BBK Allgäu/Schwaben-Süd 2021 in Kempten. Bild: Ralf Lienert Im Hofgartensaal der Kemptener Residenz zeigen 71 Künstler ihre Werke bei der BBK Allgäu/Schwaben-Süd 2021 in Kempten. Bild: Ralf Lienert 1 von 18 Kempten - Hofgartensaal - Jahresausstellung des BBK Allgäu/Schwaben-Süd 2021 - hier Margarita Markin: die Stolze Bild: Ralf Lienert Kempten - Hofgartensaal - Jahresausstellung des BBK Allgäu/Schwaben-Süd 2021 - hier Margarita Markin: die Stolze Bild: Ralf Lienert

Man denke etwa an seine Arbeit „Bitte hinten anstellen“, mit der er 2014 in einer Ausstellung im Kemptener Hofgartensaal für Aufsehen sorgte: Einen rostigen Helm, der an das Utensil eines elektrischen Hinrichtungsstuhls erinnert, drapierte er mit orangefarbenen Mickey-Mouse-Ohren. Orange-farben und mehrdeutig ist auch sein riesiges Objekt „Trap“ (Falle), das er in der Villa Rot zeigt. (Lesen Sie auch: "Bier geht vor Kultur" - Regeln in der Gastro stoßen auf Kritik)

Aus den Allgäuer Alpen: Fangeisen aus den Oberstdorfer Bergen als Vorlage für die Skulptur

Lesen Sie auch

Museum Zeiler in Irsee steht wieder Besuchern offen Das Vermächtnis eines Künstlers

Bereits 2014 hatte Weggenmann das Stahlobjekt angefertigt. 600, 700 Kilogramm ist es schwer, fünf Meter breit, 5,50 Meter lang und 1,4 Meter hoch. Einem Antiquitätenhändler hatte er zuvor ein Original-Fangeisen abgekauft, das dieser bei der Auflösung einer Jagdhütte in den Oberstdorfer Bergen fand.

Bilderstrecke

Skulpturen in Kempten: Der Kultur auf der Spur

1 von 21 Von Rolf Nida-Rümelin (1910-1996) gibt es in Kempten zwei Kunstwerke. Der Flößerknabe steht seit 1962 am Arbeitsamt und das Fräulein begrüßt am Eingang der Landeszentralbank am Stuibenweg. Bild: Ralf Lienert Von Rolf Nida-Rümelin (1910-1996) gibt es in Kempten zwei Kunstwerke. Der Flößerknabe steht seit 1962 am Arbeitsamt und das Fräulein begrüßt am Eingang der Landeszentralbank am Stuibenweg. Bild: Ralf Lienert 2 von 21 Im Haubenschloß steht die Dogge von Joseph Hengge (1890 -1970). Der Winzer aus Bad Dürkheim erinnert auf dem Bühl an die Weinpatenschaft mit Kempten ab 1951 und die Städtepartnerschaft seit 2001. Bild: Ralf Lienert Im Haubenschloß steht die Dogge von Joseph Hengge (1890 -1970). Der Winzer aus Bad Dürkheim erinnert auf dem Bühl an die Weinpatenschaft mit Kempten ab 1951 und die Städtepartnerschaft seit 2001. Bild: Ralf Lienert 3 von 21 Im Haubenschloß steht die Dogge von Joseph Hengge (1890 -1970). Der Winzer aus Bad Dürkheim erinnert auf dem Bühl an die Weinpatenschaft mit Kempten ab 1951 und die Städtepartnerschaft seit 2001. Bild: Ralf Lienert Im Haubenschloß steht die Dogge von Joseph Hengge (1890 -1970). Der Winzer aus Bad Dürkheim erinnert auf dem Bühl an die Weinpatenschaft mit Kempten ab 1951 und die Städtepartnerschaft seit 2001. Bild: Ralf Lienert 4 von 21 Die Figur am Künstlerhaus wurde anlässlich der Jubiläumsveranstaltung eines Kemptener Optikers von Roland Weixler kreiert und während der Feier abgefackelt. Ein ähnlicher Kopf stand in Betzigau. Bild: Ralf Lienert Die Figur am Künstlerhaus wurde anlässlich der Jubiläumsveranstaltung eines Kemptener Optikers von Roland Weixler kreiert und während der Feier abgefackelt. Ein ähnlicher Kopf stand in Betzigau. Bild: Ralf Lienert 5 von 21 Die Großplastik „Unendlich“ auf dem Hochschul-Campus hat der japanische Künstler Tomitaro Nachi in den 1980er-Jahren entworfen. Die handwerkliche Arbeit übernahm die Firma Gauss im Donautal. Bild: Ralf Lienert Die Großplastik „Unendlich“ auf dem Hochschul-Campus hat der japanische Künstler Tomitaro Nachi in den 1980er-Jahren entworfen. Die handwerkliche Arbeit übernahm die Firma Gauss im Donautal. Bild: Ralf Lienert 6 von 21 Im Hofgarten steht „Abspaltungen II“ des Bildhauers Karl K. Maurer aus Günzach (geboren 1956). Die Stahlskulptur aus dem Jahr 1996 wurde 2006 von der Stadt angekauft und stand erst an der ZUM. Bild: Ralf Lienert Im Hofgarten steht „Abspaltungen II“ des Bildhauers Karl K. Maurer aus Günzach (geboren 1956). Die Stahlskulptur aus dem Jahr 1996 wurde 2006 von der Stadt angekauft und stand erst an der ZUM. Bild: Ralf Lienert 7 von 21 Hans Wachter (1931-2005) war ein profilierter Bildhauer und gewann 1962 den Kunst-Wettbewerb für das Sparkassenhaus. Sein König David stand erst in der Königstraße, nun steht er auf der Zumsteinwiese. Bild: Ralf Lienert Hans Wachter (1931-2005) war ein profilierter Bildhauer und gewann 1962 den Kunst-Wettbewerb für das Sparkassenhaus. Sein König David stand erst in der Königstraße, nun steht er auf der Zumsteinwiese. Bild: Ralf Lienert 8 von 21 Die beiden Kirchenpatrone St. Magnus und St. Lorenz stehen seit 1951 an der Ostseite der St.-Mang-Brücke. Sie stammen von Karl Hoefelmayr (1907-1989). Bild: Ralf Lienert Die beiden Kirchenpatrone St. Magnus und St. Lorenz stehen seit 1951 an der Ostseite der St.-Mang-Brücke. Sie stammen von Karl Hoefelmayr (1907-1989). Bild: Ralf Lienert 9 von 21 Von Rolf Nida-Rümelin (1910-1996) gibt es in Kempten zwei Kunstwerke. Der Flößerknabe steht seit 1962 am Arbeitsamt und das Fräulein begrüßt am Eingang der Landeszentralbank am Stuibenweg. Bild: Ralf Lienert Von Rolf Nida-Rümelin (1910-1996) gibt es in Kempten zwei Kunstwerke. Der Flößerknabe steht seit 1962 am Arbeitsamt und das Fräulein begrüßt am Eingang der Landeszentralbank am Stuibenweg. Bild: Ralf Lienert 10 von 21 Die Installation „Der Untergang“ von Ecke Recla aus Waltenhofen steht vor der Kemptener Residenz. Bild: Ralf Lienert Die Installation „Der Untergang“ von Ecke Recla aus Waltenhofen steht vor der Kemptener Residenz. Bild: Ralf Lienert 11 von 21 Die Himmelsleiter auf dem St.-Mang-Platz stammt von der Kemptener Künstlerin Inga Ragnarsdóttir (geboren 1955). Das Werk der gebürtigen Isländerin wurde im Rahmen der fünften Kunstnacht aufgestellt. Bild: Ralf Lienert Die Himmelsleiter auf dem St.-Mang-Platz stammt von der Kemptener Künstlerin Inga Ragnarsdóttir (geboren 1955). Das Werk der gebürtigen Isländerin wurde im Rahmen der fünften Kunstnacht aufgestellt. Bild: Ralf Lienert 12 von 21 Das höchste Kunstwerk Kemptens sind die drei Säulen „Auf dem Weg“ am Dachser-Kreisel. Sie wurden 2018 von Christian Hörl und Gerhart Kindermann für das Logistikunternehmen aufgestellt. Bild: Ralf Lienert Das höchste Kunstwerk Kemptens sind die drei Säulen „Auf dem Weg“ am Dachser-Kreisel. Sie wurden 2018 von Christian Hörl und Gerhart Kindermann für das Logistikunternehmen aufgestellt. Bild: Ralf Lienert 13 von 21 In Kempten finden sich an zahlreichen Plätzen und Orten Kunstwerke, die das Stadtbild bereichern. Bild: Ralf Lienert In Kempten finden sich an zahlreichen Plätzen und Orten Kunstwerke, die das Stadtbild bereichern. Bild: Ralf Lienert 14 von 21 In Kempten finden sich an zahlreichen Plätzen und Orten Kunstwerke, die das Stadtbild bereichern. Bild: Ralf Lienert In Kempten finden sich an zahlreichen Plätzen und Orten Kunstwerke, die das Stadtbild bereichern. Bild: Ralf Lienert 15 von 21 In Kempten finden sich an zahlreichen Plätzen und Orten Kunstwerke, die das Stadtbild bereichern. Bild: Ralf Lienert In Kempten finden sich an zahlreichen Plätzen und Orten Kunstwerke, die das Stadtbild bereichern. Bild: Ralf Lienert 16 von 21 In Kempten finden sich an zahlreichen Plätzen und Orten Kunstwerke, die das Stadtbild bereichern. Bild: Ralf Lienert In Kempten finden sich an zahlreichen Plätzen und Orten Kunstwerke, die das Stadtbild bereichern. Bild: Ralf Lienert 17 von 21 In Kempten finden sich an zahlreichen Plätzen und Orten Kunstwerke, die das Stadtbild bereichern. Bild: Ralf Lienert In Kempten finden sich an zahlreichen Plätzen und Orten Kunstwerke, die das Stadtbild bereichern. Bild: Ralf Lienert 18 von 21 In Kempten finden sich an zahlreichen Plätzen und Orten Kunstwerke, die das Stadtbild bereichern. Bild: Ralf Lienert In Kempten finden sich an zahlreichen Plätzen und Orten Kunstwerke, die das Stadtbild bereichern. Bild: Ralf Lienert 19 von 21 In Kempten finden sich an zahlreichen Plätzen und Orten Kunstwerke, die das Stadtbild bereichern. Bild: Ralf Lienert In Kempten finden sich an zahlreichen Plätzen und Orten Kunstwerke, die das Stadtbild bereichern. Bild: Ralf Lienert 20 von 21 In Kempten finden sich an zahlreichen Plätzen und Orten Kunstwerke, die das Stadtbild bereichern. Bild: Ralf Lienert In Kempten finden sich an zahlreichen Plätzen und Orten Kunstwerke, die das Stadtbild bereichern. Bild: Ralf Lienert 21 von 21 In Kempten finden sich an zahlreichen Plätzen und Orten Kunstwerke, die das Stadtbild bereichern. Bild: Ralf Lienert In Kempten finden sich an zahlreichen Plätzen und Orten Kunstwerke, die das Stadtbild bereichern. Bild: Ralf Lienert 1 von 21 Von Rolf Nida-Rümelin (1910-1996) gibt es in Kempten zwei Kunstwerke. Der Flößerknabe steht seit 1962 am Arbeitsamt und das Fräulein begrüßt am Eingang der Landeszentralbank am Stuibenweg. Bild: Ralf Lienert Von Rolf Nida-Rümelin (1910-1996) gibt es in Kempten zwei Kunstwerke. Der Flößerknabe steht seit 1962 am Arbeitsamt und das Fräulein begrüßt am Eingang der Landeszentralbank am Stuibenweg. Bild: Ralf Lienert

Weggenmann baute die Tierfalle mit überdimensionalen Stahlteilen nach und malte sie orange an. Nicht nur wegen der Signalfarbe mutet das Objekt grotesk an, denn Fallen sollen ja eigentlich nicht gesehen werden. Auch die Größe zieht den Betrachter unwillkürlich in Bann. Kann sie zuschnappen?, fragt man sich und mag sich gar nicht vorstellen, was dann passieren würde. (Lesen Sie auch: Memminger Kleinkunstbühne PiK gibt nicht auf)

Ausstellung in der Villa Rot: Dass die Figur nun Indoor steht steigert die absurde Situation nochmal

Ursprünglich war Weggenmanns „Trap“ für den Außenbereich konzipiert: Sie stand erst im Botanischen Garten in Ulm, später im Skulpturenpark in Köln. Um das Stahlmonstrum in den Kubus-Anbau des Museums zu bekommen, musste der Bildhauer sein Objekt auseinanderschneiden und neu zusammensetzen.

Für Weggenmann hat sich die Mühe gelohnt: Denn nun spiegele sich die orange-farbene, riesige Falle im Boden des nüchternen Ausstellungsraums. „Die absurde Situation ist jetzt noch einmal gesteigert“, sagt er.

Infos: Die Ausstellung im Museum Villa Rot in Burgrieden-Rot (Schlossweg 2), läuft noch bis 6. Februar; geöffnet Mittwoch bis Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertag 11 bis 17 Uhr (2G-plus-Regel). Die Arbeiten können auch online angeschaut werden (mit einem Audioguide) unter www.villa-rot.de

Lesen Sie auch: Lindauer Filmemacherin Anna-Lena Ponath: "Mein Herz brennt für die Regie"