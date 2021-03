Anwohner kritisieren die neuen Baufenster. Die Stadt hält dagegen: Häuser in zweiter Reihe waren nie vorgesehen. Warum in das Privateigentum eingegriffen wird.

05.03.2021 | Stand: 19:51 Uhr

Die Parkstraße ist nicht nur beim Monopoly eine bevorzugte Adresse. In Kempten prägen Villen die Bebauung. Opulente Häuser stehen dort auf großen Grundstücken mit viel Grün. Mehrere Eigentümer meldeten zuletzt Bauwünsche an. Deswegen ordnet die Stadt die Planung insgesamt neu. Am bisherigen Entwurf gab es nun teils heftige Kritik: „Enteignenden Charakter“ hätten die Vorgaben, die weitere Gebäude in zweiter Reihe ausschließen. Das weist die Verwaltung zurück.