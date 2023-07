Unbekannte Täter platzieren Vogelkot vor dem Landtagsbüro von Bündnis 90 / Die Grünen am Kapellenplatz in Kempten. Jetzt werden Zeugen gesucht.

24.07.2023 | Stand: 13:31 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter vor dem Landtagsbüro Bündnis 90/Die Grünen am Kapellenplatz in Kempten Vogelkot abgelagert. Welchen Zweck der unbekannte Täter damit verfolgte, ist der Polizei Kempten noch unklar.

Polizei Kempten sucht Zeugen der Aktion

Zeugen mit sachdienlichen Angaben können sich telefonisch unter 0831 / 9909-2140 bei der Polizei in Kempten melden.