Volle Gipfel, fehlende Schnittstellen, neue Forschung: Politiker treffen auf Kemptener Studierende

Tourismuszukunft beschäftigt Akteure der Hochschule Kempten. Von der Politik wünschen sie sich Unterstützung. Das Image der Branche sei schlecht.

03.07.2023 | Stand: 10:13 Uhr

Busse, die Urlauber weg vom Auto und hin zu besonderen Ausflugszielen bringen. Technik, die vorhersagen soll, an welchem Touri-Hotspot wann wie viel los sein wird: Das sind nur zwei von vielen Themen, zu denen Studierende der Hochschule Kempten forschen. Seitens der Politik gibt es dafür vielfach Lob, auch Zuschüsse fließen. Trotzdem fühlt sich der Nachwuchs im Bereich Tourismus-Management oft nicht gehört, wie ein Besuch von Vertreterinnen und Vertretern von Grünen und Union zeigt.

„Ich weiß, wie viele Menschen für diese Branche brennen, trotzdem ist das Image schlecht“, sagt eine Studentin zu Dieter Janecek (Grüne), Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus.

Fehlt "Willkommenskultur" in Allgäuer Hotels?

Richtlinien, die Löhne und Sichtbarkeit steigern, könnten freilich helfen, sagt Janecek beim Gespräch mit Studierenden. Aber das hänge nicht allein von politischen Vorgaben ab: „Auch die Unternehmen haben eine Aufgabe.“ Das gelte etwa in Bezug auf Arbeitszeiterfassung und „Willkommenskultur“ gegenüber Beschäftigten. Eine Studentin sagt: „Ich habe schon in einigen Hotels gearbeitet, Willkommenskultur im Team gibt es da zwangsläufig.“

Prof. Ulrich Bauer hat andere Erfahrungen gemacht. 50 Hotels habe er zu einer Weiterbildung eingeladen. Thema: Wie können wir Kräfte aus dem Ausland besser integrieren? Bauer sagt: „Kein einziges Unternehmen wollte 50 Euro dafür ausgeben. Noch ist das Allgäu mit Tourismus gesegnet, vielleicht ist der Leidensdruck nicht hoch genug, um zu investieren.“ Oft laufe die Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen aus Gastronomie und Hotellerie aber auch gut, sagt Prof. Guido Sommer. Studierende haben kürzlich 21 Firmen zu einer Gemeinwohlbilanz beraten – von gerechten Lieferketten bis hin zur Menschenwürde.

Kemptener Studierende äußern Wünsche an die Politik

Beim Besuch von CDU/ CSU und Grünen – die Parteien trafen vor Ort nicht aufeinander – wollen Professoren wie Studierende zeigen, was „ihre“ Hochschule alles kann. Und Politikerinnen und Politikern manchen Wunsch mit auf den Weg geben. Forderungen gibt es auch auf kommunaler Ebene. Eine zentrale Anlaufstelle für Hochschulvertreter fehle zum Beispiel, sagt Prof. Christian Mayer.

So arbeiteten Studenten etwa Pro und Contra zum geplanten Wohnmobilpark in Kempten aus. Was für und gegen den Platz am Illerstadion spricht, hätte die Forschungsgruppe gerne mit Stadtvertretern besprochen. Mayer: „Aber wir haben keinen Gesprächspartner gefunden.“ Ähnlich bei einer Workshop-Idee: Studierende hatten während der Pandemie „lokale Player“ zu ihren Finanzen beraten und ein System zum Überprüfen von Liquidität entwickelt. Prof. Ulrich Bauer sagt: „Wir brauchen Stellen, die unser Fachwissen wollen.“ Dritte Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll (Grüne) sicherte zu, die Stadt arbeite bereits an einer Schnittstelle.

Mit Studiengang zu Tourismuszukunft will Hochschule Kempten "Gen Z" gewinnen

Dass Solarparks und Windräder Touristen kaum stören oder mancher sich wegen der „Mia san Mia“-Kultur gegen einen Urlaub in Bayern entscheidet, präsentiert Prof. Alfred Bauer als Vorsitzender des Bayerischen Zentrums für Tourismus (BZT) Vertreterinnen und Vertretern der CSU/CDU. Anja Karliczek, Abgeordnete und tourismuspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, ist selbst in einem Hotelbetrieb aufgewachsen. „Wir müssen auf der Angebotsseite vorangehen“, sagt sie. „Wenn ein Anbieter etwa stromautark ist, muss sich das finanziell lohnen. Das überzeugt auch Zweifler.“

Von der Forschung in Bayern könnten andere Bundesländer lernen, sagt Karliczek. Für das BZT und das Institut für Nachhaltige und Innovative Tourismusentwicklung (INIT) in Füssen stimme die Förderung, wofür sich Bauer bedankte. Bedenklich stimmt ihn: Nur zehn Prozent der „Generation Z“ (geboren 1995 bis 2010) interessieren sich laut einer Studie für Tourismus-Berufe. Abhilfe soll etwa der neue Studiengang Tourimuszukunft schaffen, der auch Nachhaltigkeit behandelt.