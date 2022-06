Zur „Beerbox“ haben sie sich vier Stundenten der Hochschule Kempten vom eigenen Alltag inspirieren lassen. Was knapper Wohnraum damit zu tun hat.

23.06.2022 | Stand: 16:56 Uhr

Egal ob auf zehn Quadratmetern im Studierenden-Wohnheim oder auf 18 in einer Wohngemeinschaft: „Ein Bierkasten steht in fast jedem Studentenzimmer herum“, sagt Felix Stenkamp. Der 23-Jährige, der Produktentwicklung an der Hochschule Kempten studiert, will dafür sorgen, dass die Kisten sinnvoll genutzt werden, statt in der Ecke herumzustehen, bis sie in der Pfandrückgabe landen.

