Vom Lager zum Proberaum? Die frühere Weinhandlung Buchenberg könnte bald zum Theater Kempten gehören

Am Theater Kempten herrscht Platznot. Sie könnte durch die ehemalige Weinhandlung Buchenberg behoben werden. Ein Blick in das Haus aus dem 14. Jahrhundert.

22.10.2023 | Stand: 17:10 Uhr

Ein Absperrband versperrt den Weg in ein Zimmer im Obergeschoss. Neben dem Türstock ist ein Loch in die Wand geschnitten. Es bringt die Geschichte des Hauses in der Heinrichgasse zum Vorschein, das viele Kemptenerinnen und Kemptener als Weinhandlung Buchenberg kennen. Bald schon könnte dort, wo früher Wein lagerte und Menschen auf ein Glas davon zusammenkamen, eine Bühne stehen, auf der Schauspielerinnen und Schauspieler proben. Denn das Theater Kempten hofft, mit dem leerstehenden Gebäude seine oft beklagte und viel diskutierte Platznot lösen zu können.

Hinter geblümten Tapeten liegen Mauern aus dem 14. Jahrhundert

Ein Schriftzug entlang der gelben Fassade erinnert an die einstige Nutzung. „Unglaublich, dass Herr Buchenberg hier noch bis zu seinem Tod vor wenigen Jahren gelebt hat“, sagt Theaterdirektorin Silvia Armbruster bei einem Ortsbesuch in der einstigen Weinhandlung und Weinstube den Mitgliedern des Kulturausschusses.

Die Stadträtinnen und Stadträte sehen unter anderem eine geblümte Tapete – dem Stil nach aus den 1970er Jahren –, darunter befindet sich Holz und Gemäuer. „Den Charme dieses Hauses haben wir erst mit der Zeit erkannt“, sagt Diethard Forster, Berater beim Projektentwickler und Bauträger Qosy in Isny. Denn Bohrungen zeigten: Der Bau geht zurück ins 14. Jahrhundert – und ist damit um einiges älter als erwartet.

Bereits seit einiger Zeit ist das Theater auf der Suche nach weiteren Räumen zum Proben und um Requisiten und Technik zu lagern. Schon aus arbeitsrechtlichen Gründen sei der aktuelle Zustand am Stadttheater nicht zukunftsfähig, erläutert Armbruster. Für Mitarbeitende fehlten ausreichend Umkleiden, außerdem ein Sozialraum. Auch der Platz für Büros werde knapp. Diese könnten künftig in der ehemaligen Weinhandlung unterkommen, meinen Forster sowie sein Kollege, Bauingenieur Bernd Bischofberger.

Büros und Proberäume sollen aus dem Theater Kempten ausziehen

Zwei Büros könnten vom bestehenden Theater ins Erdgeschoss umziehen, auch gibt es laut Armbruster auf dieser Fläche die Möglichkeit, eine Probebühne zu schaffen. Im ersten Obergeschoss könnten den Plänen zufolge Wohnungen für Mitarbeitende und längerfristige Gäste des Theaters entstehen. Im Dachgeschoss bliebe Platz für eine weitere Büroeinheit.

Hinter dem früheren Wohnhaus mit Weinhandlung liegen außerdem ein Innenhof, ein Anbau sowie drei Garagen, die das Theater ebenfalls nutzen will. Etwa als Lagerflächen, für ein Atelier oder als Werkstatt. Der Bestand müsste laut Forster zu Teilen rückgebaut werden – etwa der Balkon, der über den Innenhof führt, oder das Vordach des Anbaus. „So entsteht dann ein großer Innenhof als Aufenthaltsfläche“, sagt Bischofberger.

Bei einem Ortstermin mit dem Kulturausschuss des Stadtrates Kempten ging es bis unters Dach der Weinhandlung Buchenberg. Bild: Ralf Lienert

Die Entwürfe hat das Büro Qosy zusammen mit Architektin Sabine Stöger vom Büro Kemptener Hagspiel Stachel Uhlig entwickelt. Vor allem im Inneren benötigen die Ausschussmitglieder noch einiges an Vorstellungskraft. Kleine Treppenstufen zwischen den Räumen schaffen im Moment viele Ebenen, die später begradigt werden und so die Räume höher machen sollen.

Wie viel wird Umbau der Weinhandlung Buchenberg kosten?

„Allein die Familiengeschichte, die hier drinsteckt, ist faszinierend“, sagt Oberbürgermeister Thomas Kiechle beim Rundgang durch das Gebäude. Die räumliche Nähe der ehemaligen Weinstube zum Theater mache eine Nutzung in jedem Fall interessant, da waren sich die Ausschussmitglieder einig.

Auch die Frage nach den Kosten und der Finanzierung des Projekts kommt bei dem Rundgang zur Sprache – und bleibt vorerst unbeantwortet. Aktuell ist die Firma Qosy Eigentümer des Hauses. Forster sagt: „Bisher war das für uns ein Abtasten. Aber eine Nutzung durch das Theater wäre toll.“ Für die Umsetzung sei eine intensive Abstimmung mit dem Denkmalschutz nötig – das Gebäude gilt als Einzeldenkmal.

Sollte die Stadt nicht an einer Nutzung für das Theater interessiert sein, könnten dort mehr Wohnungen und weniger Gewerbeflächen entstehen, erläutert Forster. Ein ähnliches Projekt setzte der Bauträger am Rathausplatz um. Gremien der Stadt wollen zeitnah über das Vorhaben entscheiden.