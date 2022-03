Dr. Wolfgang Riedl entwickelt in seiner Freizeit Brettspiele. „Turtle Bay“ ist das dritte, das veröffentlich wird. Bei einer Partie erzählt er von seinem Hobby.

11.03.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Wenn ein Spieleerfinder möchte, dass sein Werk veröffentlicht wird, braucht er einen Prototyp. Bei Dr. Wolfgang Riedls neuester Entwicklung „Turtle Bay“ („Schildkröten Bucht“) ging es zunächst nicht um Meeresschildkröten, sondern um Marienkäfer. Wie daraus ein Brettspiel wurde und was er selbst am liebsten spielt, erzählt er bei einer Partie am Küchentisch.