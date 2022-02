Von Anfang an auf Vorsorge gesetzt

Peter Aierstock hat für die AOK Gesundheit vermarktet – und das nicht nur vom Schreibtisch aus. Nach 45 Jahren geht er jetzt in Ruhestand

11.02.2022 | Stand: 16:15 Uhr

Seine Handschrift trägt nicht nur der Nordic Walking Parcours in Eschach. Seinen Namen kennt man in Schulen, Firmen, in öffentlichen Einrichtungen. Seine kommunalpolitische Leidenschaft hat er vom Vater geerbt: Peter Aierstock, bei der AOK Kempten-Oberallgäu der Mann, der die Gesundheitskasse „vermarktet“. Nach 45 Jahren geht er jetzt in Ruhestand. Beruflich. Denn in seinem Wohnort Buchenberg will der 62-Jährige, der dort seit 1996 im Gemeinderat sitzt und seit 16 Jahren als Dritter Bürgermeister den Rathauschef vertritt, weitermachen.

Wenn Peter Aierstock von den Anfängen seiner Arbeit bei der „Ortskrankenkasse“ erzählt, muss er schmunzeln. Die Schule habe ihn so genervt, dass er lieber wie seine Kumpels Geld verdienen wollte. So startete Aierstock nach dem Schulabschluss seine Berufslaufbahn. Und wurde ein „Glücksfall für die Krankenkasse“, sagt sein Chef, AOK-Direktor Günther Erdtl.

Denn der gelernte Sozialversicherungsfachangestellte, der heute Krankenkassen-Fachwirt ist, habe den Weg vom Dienstleistungsunternehmen zur Gesundheitskasse geebnet. Das bedeutete in den Anfangsjahren vor allem: Zu den Menschen hinausgehen, nicht mehr nur vom Schreibtisch aus beraten. Das hat Aierstock gemacht – und damit der AOK einen hohen Bekanntheitsgrad beschert.

90 000 Versicherte zählt laut Erdtl die Gesundheitskasse in Kempten und im Oberallgäu. 160 Beschäftigte kümmern sich um die Kunden. Deren Ansprüche haben sich verändert. Aierstock, der seit 1982 federführend die Öffentlichkeitsarbeit betreut, weiß das. Er musste die Angebote der AOK nicht nur werbewirksam vermarkten, sondern auch verständlich machen. Umso mehr, weil seit 1996 jeder seine Krankenkasse selbst wählen kann.

Prävention, also Vorsorge, ist das große Thema geworden. Von Anfang an, sagt Aierstock, habe man darauf gesetzt und unter diesem Aspekt auch als eine der ersten Kassen in Bayern eine Ernährungsberaterin eingestellt. Bis zu 180 Kurse bietet das Gesundheitsprogramm mit jährlich etwa 2000 Teilnehmern. Das Gesundheitsbewusstsein der Menschen, ist sich Aierstock mit Erdtl einig, sei gestiegen. Möglichst lange gesund alt werden, sich bewusst ernähren, Sport treiben – das sei heute „Lifestyle“ für viele. Aufgabe der Krankenkasse sei es wiederum, die Menschen so zu erreichen, dass sie etwas für ihre Gesundheit tun. Individuell eben. Denn eine Rückenschule müsse für einen Lkw-Fahrer anders sein als für einen „Schreibtischtäter“. Aierstock weiß das und hat versucht, genau das zu vermitteln.

Und wie hält sich ein Mann, der beruflich gesundes Leben propagiert, selbst gesund? „Mit entspannen, auf vielfältige Weise“, schmunzelt Aierstock – und gibt zu, dass dazu das Sofa gehört. Aber auch Spaziergengehen und seit kurzem E-Bike-Fahren. Viel wichtiger ist dem Ehemann und Vater einer Tochter aber eine gute Beziehung: „Zuhause braucht man Rückhalt“. Auch im Ruhestand. Denn Aierstock will zwar mehr Zeit mit seiner Frau verbringen. Doch eines will er nicht: Sein politisches Engagement ruhen lassen. 2020 wird er deshalb wieder auf der Liste der Freien Wähler für den Gemeinderat Buchenberg kandidieren.(be)