Von den Alpen an die Nordsee: Kemptener radelt für Geburtstag quer durch Deutschland

Ulrich Krisch radelt 1605 Kilometer zur Nordsee, um dort den 70. Geburtstag eines Freunds zu feiern. Nicht das erste Abenteuer dieser Art für den 68-Jährigen.

15.07.2023 | Stand: 13:50 Uhr

Mit fünf Gepäcktaschen am Fahrrad und einem Ziel vor Augen trat Ulrich Krisch in die Pedale. Um seinen Freund an seinem 70. Geburtstag zu überraschen, radelte er mit seinem E-Bike von Kempten nach Borkum. Seine Route führte ihn über Bregenz, Basel, Straßburg und Leverkusen bis nach Eemshaven, wo er mit der Fähre in Richtung der Insel absetzte.

Auf Radreise schläft Ulrich Krisch aus Leubas im Zelt oder bei Freunden

Um die Reise angenehm zu gestalten, legte er zwei Pausentage in Straßburg ein sowie vier Nächte in Leverkusen bei einem Freund. Seine Stopps plante er selten im Voraus, damit er flexibel auf äußere und innere Belange eingehen kann. „Ich möchte nicht bei Regen hundert Kilometer fahren müssen“, erzählt der Leubaser. Zudem wechsele er zwischen Zelt- und Hotelübernachtungen, um seinem Körper die Erholung zu geben, die er braucht. So entschied er sich etwa, das Zelt in Leverkusen bei Freunden zurückzulassen und reiste mit leichten Gepäck weiter. Auf Borkum belohnte er sich für die Anstrengungen mit fünf Tagen am Meer, bis er von Emden in den Zug zurück ins Allgäu stieg. Dreieinhalb Wochen war Krisch insgesamt unterwegs. „Ich habe meinen Freund während der Reise aus meinem Whatsapp Status ausgeschlossen, sodass er nichts ahnte“, erzählt Krisch. Diese Überraschung sei ihm geglückt.

Seit mehr als 25 Jahren radelt Krisch regelmäßig durch die Welt

Ein Arzt riet ihm aufgrund von Knieproblemen, sich öfter aufs Fahrrad zu schwingen. Die erste große Tour führte ihn im Jahr 1995 von Leverkusen nach Passau. Darauf folgten Touren wie die von Leubas nach Wien oder eine 4000 Kilometer lange Radreise entlang der Osteeküste. Bei Letzterer radelte er von Polen über Russland und Finnland nach Schweden und Dänemark wieder zurück. Da er selten jemanden finde, der auf solche Abenteuer Lust und dazu die Zeit hat, reise er meist alleine, sagt Krisch. Einsam fühle er sich jedoch nie, da er auf der Strecke oder in Wirtshäusern immer wieder interessante Menschen kennenlerne. Allerdings gibt es für ihn während einer Radtour nur zwei Mahlzeiten am Tag: Frühstück und Abendbrot. „Wenn ich tagsüber esse, komme ich nicht mehr aufs Rad“, sagt er und schmunzelt.

Ulrich Krisch mit seinem Rad. Bild: Ulrich Krisch

Auf manchen seiner Fahrradtouren machte Krisch aber auch schon lästige Bekanntschaften. So zum Beispiel mit einer Schraube, die sich in den Radschlauch drehte. „Bei 30 Grad an einem Sonntag habe ich zum Reparieren erst einmal ein schattiges Plätzchen gesucht“, erzählt er. Ersatzteile habe er immer im Gepäck. Wofür er seine Taschen im nächsten Jahr packt, steht noch nicht fest. Planen will er seine Reise lieber im Winter.