"Von der ersten Minute an zu Hause" - So lebt Familie Felch ein Jahr nach dem Einzug ins Modulhaus

Seit einem Jahr wohnen Felchs in einem 78 Quadratmeter großen Modulhaus auf einem gemieteten Grundstück. Nicht alles lief wie erwartet. Eine erste Bilanz.

06.02.2023 | Stand: 05:25 Uhr

Körbe mit Äpfeln und Bananen darin baumeln in Marion Felchs Küche von der Decke. Als sie, ihr Mann Florian und Sohn Benedikt vor einem Jahr in das 78 Quadratmeter große Modulhaus in Sulzberg eingezogen sind, hingen an dieser Stelle noch schwarze Schränke. „Wir brauchen aber weniger Stauraum als gedacht“, sagt Marion Felch und lacht. Also kamen die Schränke wieder weg. Und es gab noch manch andere Überraschung für Familie Felch im ersten Jahr im Eigenheim.

