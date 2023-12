Von der Met in New York ins Kemptener Kino: Opern im Colosseum-Center

Colosseum-Center in Kempten zeigt Opern-Aufführungen aus New York. Darunter sind Nabucco, Carmen und Madama Butterfly. Zum Start geht es aber in den Dschungel.

06.12.2023 | Stand: 17:36 Uhr

Das Colosseum-Center in Kempten zeigt wieder Live-Übertragungen aus der New Yorker Metropolitan Opera (MET). Die Saison startet am Samstag, 9. Dezember, um 19 Uhr mit der Oper „Florencia en el Amazonas“ von Daniel Catán. Für eine gestochen scharfe Live-Übertragung in Kinosaal 1 sorgen dabei ein neuer Laserprojektor und eine neue Leinwand, teilt Pia Sing vom Kino mit.

In „Florencia en el Amazonas“ (1996) erzählt der mexikanische Komponist Daniel Catán die Geschichte einer brasilianischen Operndiva, die in ihre Heimat zurückkehrt, um im legendären Opernhaus von Manaus aufzutreten – und um nach ihrem Geliebten zu suchen, der im Dschungel verschollen ist. Das Libretto verwendet unter anderem Motive aus Gabriel García Márquez’ Roman „Die Liebe in den Zeiten der Cholera“. Die Inszenierung stammt von Mary Zimmermann; am Pult steht Yannick Nézet-Séguin. Es singen auf Spanisch (mit deutschen Untertiteln) Ailyn Pérez, Mattia Olivieri und Gabrielle Reyes. Die Live-Übertragung beginnt um 19 Uhr und endet gegen 21.40 Uhr (eine Pause).

Weitere Live-Übertragungen aus der Met im Colosseum-Center:

„Nabucco“ von Giuseppe Verdi (6. Januar)

„Carmen“ von Georges Bizet (27. Januar)

„La Forza del Destino“ von Giuseppe Verdi (9. März)

„Roméo et Juliette“ von Charles Gounod (23. März)

„La Rondine“ von Giacomo Puccini (20. April)

„Madama Butterfly“ von Giacomo Puccini (11. Mai) )

Karten im Vorverkauf sind bereits erhältlich an der Kinokasse oder online unter www.kinokempten.de