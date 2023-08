Von einem Boten überbrachte, begann die Liebe von Ehepaar Singer mit einer Einladung zum Kaffee

Eva und Heinz Singer heirateten bei Pankraz Schmid in der Klosterkapelle Lenzfried. Singer dokumentierte als leidenschaftlicher Fotograf Kemptenes Entwicklung.

02.08.2023 | Stand: 14:50 Uhr

Am 27. Juli 1963 gaben sich Eva und Heinz Singer das Ja-Wort in der Klosterkapelle Lenzfried. Die Trauung hielt Studiendirektor Pankraz Schmid, in der ganzen Stadt als P. S. bekannt. Jetzt feierten sie in der Gaststätte Zum Stift Diamantene Hochzeit und wurden von den Petersthaler Jodlern mit einem Ständchen überrascht.

Zwei Jahre nach dem ersten Treffen zum Kaffee heirateten Eva und Heinz Singer

Organisiert hatte den musikalischen Besuch ihre Enkelin Miriam Czyzewski. Sie war zusammen mit vielen Verwandten ins Allgäu gekommen, um das Jubelpaar zu feiern. „Das sind alles unsere Pflegekinder und Enkel“, erzählt die 84-jährige Eva Singer. „Ich stamme aus Heinbach in der Rheinpfalz und kam über die Familie Werdich nach Kempten.“ Sie begann als Schaffnerin bei Familie Pfahler im Busunternehmen Orka. Einer ihrer Fahrgäste war Horst Lehmuth. Dem trug sie einen besonderen Botendienst auf: „Er sollte seinem Bruder Heinz eine Einladung zum Kaffee überbringen.“

Das war gleichzeitig der 20. Geburtstag des jungen Fotolaboranten. Offensichtlich zeigte die Einladung Wirkung und zwei Jahre später wurde geheiratet.

Kemptener Stadtgeschichte: Fotografie ist die Leidenschaft von Heinz Singer

Singer ist vielen Allgäuern bekannt als Fotofachmann im Haus Bachschmid, wo er über 48 Jahre die Fotofreunde mit Filmen, Kameras und Objektiven versorgte. Aber auch privat greift der 82-Jährige bis heute zur Kamera und dokumentiert die Entwicklung der Stadt. Jahrelang stand er an der Seite der „Altstadt-Traudl“, Gertraud Schwarz, und machte für sie Aufnahmen. Da er bis vor Kurzem in der Burgstraße wohnte, war die ehemalige Reichsstadt sein bevorzugtes Foto-Revier. Für das Archiv digitalisierte er jahrelang alte Glasplatten. Für den Heimatverein nahm er zusammen mit Ortskenner Meinrad Rottmar jahrelang die Kemptener Denkmäler auf.

Jetzt lebt das Paar im betreuten Wohnen der Arbeiterwohlfahrt: „Meine historischen Kameras gingen ins Fotomuseum nach Bad Wörishofen.“ Ein Modell hat Singer behalten, eine Feca-Kamera, die vor 80 Jahren am Pfeilergraben hergestellt worden war: „Die soll in den Besitz der Stadt Kempten kommen.“