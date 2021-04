Von Grillkohle bis Desinfektionsmittel - Im C+C Großmarkt in Kempten füllen sich die Regale

Der C+C Großmarkt in Kempten zieht in die Heisinger Straße. Ab 20. April können Kunden dort einkaufen. Wie sich das Team des Marktes auf diesen Tag vorbereitet.

14.04.2021 | Stand: 15:57 Uhr

Die Kassen sind noch nicht besetzt, gleich daneben türmen sich in einem Regal aber bereits Flaschen und Kanister voll Desinfektionsmittel im neuen C+C Großmarkt in der Heisinger Straße in Kempten. Zwei Reihen weiter bereiten Mitarbeiter eine Sonderaktion vor und stapeln säckeweise Grillkohle. Für die Eröffnung soll alles perfekt sein. Ab Dienstag, 20. April, kann hier jeder, der einen Gewerbeschein besitzt, einkaufen. Besondere Zeiten für die Eröffnung eines Großmarktes, den zu rund 60 Prozent Gastronomen besuchen. „Auch wenn die Restaurants und Bars gerade geschlossen sind, hoffen wir, dass viele schon aus reiner Neugier zu uns kommen werden“, sagt Pierre Vergiehn. Der Ingolstädter ist für die Zentrale der Union SB tätig und seit 15. Februar dauerhaft vor Ort, um den Aufbau des Marktes zu betreuen.