Von Mundart-Gedicht bis Goethe: Seit 20 Jahren setzen sich Literatur-Begeisterte in Durach ein

Seit 20 Jahren gibt es das Literarische Frühstück in Durach, aus dem schon bekannte Autoren hervorgingen. Zum Jubiläum kommen Anekdoten und Gäste auf die Bühne.

27.04.2023 | Stand: 14:34 Uhr

Einander vorlesen, ein Gedicht zum Geburtstag verschenken oder sich in den Welten eines Romans verlieren – das geschriebene Wort ist allgegenwärtig und kommt im Alltag doch oft zu kurz. Im Jahr 2002 gründete eine Gruppe aus Durach und Umgebung deshalb das Literarische Frühstück, das seither monatlich bis zu 120 Gäste anzieht. Anton Schäfers, der seit 2009 dabei ist und die Jubiläumsveranstaltung am Freitag, 28. April, moderiert, sagt: „Wir wollen unsere Freude an der Literatur weitergeben.“

Aus der Idee zum Vorlesen entstand das Literarische Frühstück in Durach

Er selbst greife besonders gerne zu Werken von Wilhelm Busch, Erich Kästner und Eugen Roth, sagt Schäfers. „Erlaubt ist alles vom selbst geschriebenen Mundart-Gedicht bis zu Goethe.“ Zu Themen wie Verwandtschaft, Liebe und Appetit suchen die 18 Mitglieder Texte aus und tragen diese auf einer Bühne vor. Schäfers: „Das ist auch für uns eine tolle Übung. So müssen wir uns Mal wieder mit Büchern befassen, die schon im Schrank stehen.“ Das soll Zuhörerinnen und Zuhörern auch die Angst vor großen Autorinnen und Autoren nehmen. „Wir sind kein literarisches Seminar, sondern wollen unterhalten“, sagt Schäfers.

Entstanden sei die Idee, als mehrere Duracherinnen an einem Seminar für Ruheständler teilnahmen, erzählt Schäfers. Wie die Zeit nach dem Arbeitsleben gestalten? „Damals entstand die Idee, speziell älteren Menschen vorzulesen“, sagt Schäfers, wobei freilich jeder Gast willkommen sei. Auch die Gruppe selbst sei eher älteren Semesters. Altersdurchschnitt: 81 Jahre. Er habe schon als Grund- und Mittelschullehrer gerne für Literatur begeistert, erzählt der ehemalige Duracher Rektor. Aber auch eine Bäuerin, ein Maler, ein Rechtsanwalt und eine Wirtin tragen regelmäßig beim Literarischen Frühstück vor. „Nur ein Literaturprofessor ist nicht dabei“, sagt Schäfers und lacht.

Musiker und Autorinnen freuen sich über das wertschätzende Publikum in Durach

Während der vergangenen 20 Jahre gehörten einige Autorinnen und Autoren zum Ensemble, die überregionale Bekanntheit erlangten: etwa die Mundartdichter Senzi Weizenegger und Udo Spitz. Immer sei ein Auftritt auch mit etwas Aufregung verbunden, sagt Schäfers, doch: „Wir sind alle Laien, da ist auch Mal stottern erlaubt.“ Sprechübungen, wie die Gruppe sie noch zu Beginn machte, seien mittlerweile aber nicht mehr nötig.

Dass über die Jahre Gelassenheit bei den Vortragenden einkehrte, liege auch an dem wertschätzenden Publikum, sagt Schäfers. Der Saal im Duracher Seniorenzentrum sei stets gut gefüllt und doch sei immer Raum für leise Töne. Diese gibt es zum Jubiläumsfrühstück von Karl Siebler an der Zither. Er sorgte auch beim Debüt des literarischen Frühstücks für Musik in den Pausen, erzählt Schäfers. Und ein weiterer Gast kündigt sich an: In Versform will der frühere Kemptener Kommunalpolitiker Dieter Zacherle gratulieren.

Ein Mundart-Gedicht von Senzi Weizenegger steht zum Jubiläum auf dem Programm

Ein Programm zu „Die Feste feiern wie sie fallen“ zusammenzustellen, sei herausfordernder gewesen, als gedacht, sagt Schäfers. Traudl Leitner zeigt etwa Tischmanieren aus dem Jahr 1643 auf, Goethes Maifest trifft auf Renate Unwins Frühlingsfest und auch eine Anekdote aus der deutsch-französischen Freundschaft zwischen Durach und Saint Michel kommt mit „Du g’freisch mi“ auf die Bühne. Für den Abschluss wählt Gretel Welz-Winkler „Uifach a Fescht“ von Senzi Weizenegger, in dem es ums Wünschen geht. Was sich die Macherinnen und Macher des Literarischen Frühstücks wünschen? Schäfers: „Dass wir weiter so viel Freude daran haben.“

Info: Literarisches Frühstück am Freitag, 28. April, ab 9.30 Uhr im Seniorenzentrum Durach. Eintritt frei.