Von Politik bis zu musikalischen Trends - Schüler aus Kempten und Jerusalem im virtuellen Austausch

12.05.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Ob Jugendliche im Kempten wohl anders leben als in Jerusalem? „Nicht wirklich, wir waren uns eigentlich sehr ähnlich“, sagt Marilen Eigstler. Die 15-jährige Schülerin des Hildegardis-Gymnasiums nahm in den vergangenen Monaten an einem Austauschprojekt teil. Zwölfmal trafen 16 Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse ihre Austauschpartner des Gymnasia Rehavia Jerusalem.

Virtuelle Stadtführung in Jerusalem und Lieblingsorte in Kempten

Neben Geschichtlichem und der Corona-Pandemie sprachen die Jugendlichen auch über ihr Alltags-Leben, erzählt Schülerin Florentine Feneberg: „Meine Austauschpartnerin hört zum Beispiel eher hebräische Musik, ich internationale.“

Weil sich die Schüler in diesem Jahr nicht persönlich besuchen konnten, organisierte die Stadtverwaltung jerusalem-virtuelle-stadtführungen, Gedenkstättenbesuche und ein Escaperoom-Spiel. Die Schüler aus Kempten stellten ihre Heimatstadt in Referaten vor. „Wir haben unsere Lieblingsorte präsentiert“, sagt Feneberg. Dazu gehörten das Forum Allgäu, die Basilika St. Lorenz und ein Picknick an der Iller. Besuchen wollen sie sich – sobald es möglich ist – trotzdem, sagt auch Fenebergs israelische Austauschpartnerin Talia Abrahami: „Der virtuelle Austausch hat die Corona-Langeweile bekämpft, aber wir wollen uns noch richtig kennenlernen.“

Aktuelle Politik und die Nazi-Vergangenheit sind auch Thema im Schüleraustausch

Während in Israel der strikte Lockdown beendet ist, befinden sich die Kemptenerinnen im Distanzunterricht. „Etwas neidisch waren wir schon, aber das gibt auch Hoffnung, dass es bei uns auch so schnell vorangehen kann“, sagt Eigstler. Gerade bewegen die Schülerinnen auch die Angriffe in Israel. Abrahami schützte sich am Montag in einem sogenannten Sicherheitsraum: „Im Süden Israels gibt es noch immer Raketenangriffe.“

Auch vergangene Ereignisse waren Thema. Vor allem bei Treffen mit Lehrern sprachen sie über die Verbrechen der Nazis an der jüdischen Bevölkerung. „Die Großmutter einer Schülerin war im KZ“, sagt Eigstler. Der Austausch habe das im Unterricht Gelernte vertieft. Ebenso wertvoll waren für die Schülerinnen die Freundschaften, die entstanden sind. Feneberg: „Es ist schön, so viele neue Menschen und ihr Leben kennenzulernen.“

