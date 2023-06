Von Rock über Oldies bis Dudelsack: So war der Tag der Musik in Kempten

Musiker und Bands spielen in Kempten für den guten Zweck und bringen Leben und gute Stimmung in die Innenstadt.

03.06.2023 | Stand: 19:42 Uhr

Rockmusik, selbst geschriebene Schlager und eine Formation in Schottenrock mit Dudelsack haben am Samstagnachmittag in der Kemptener Innenstadt für Stimmung gesorgt.

Mehr als 12.000 Euro spendten Menschen in Kempten beim Tag der Musik für den guten Zweck

Zum Tag der Musik lud das City Management, auch die Kemptener Service Clubs waren fleißig am Werk und sammelten Spenden. Für die Seniorenhilfe der Malteser und die Wärmestube des Bayerischen Roten Kreuzes kamen so insgesamt mehr als 12.000 Euro zusammen.

Aufgetreten sind unter anderem die Band Hackberry mit Kontrabass, Schlagzeug und Gesang beim Künstlerhaus. Am Mühlrad in der Gerberstraße spielte das Kemptener Duo Lemonpepper, bei der Bahnhofapotheke präsentierte die Harfenistin und Sängerin Annalena Storch eigene Lieder.