Von schottischen Wurzeln und Odelgruben: Well-Brüder begeistern im Stadttheater

Das Publikum im fast ausverkauften Stadttheater Kempten hat seine Freude an Stofferl, Michael und Karl Well. Ihr Mix aus Satire und Stubenmusik ist ein Genuss.

25.11.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Die „bairische Variante“ wollten die Well-Brüder aus’m Biermoos laut Ankündigung zur Aufführung bringen. Die ersten Töne, die an diesem Abend in einem mit 530 Besucherinnen und Besuchern fast ausverkauften Kemptener Stadttheater zu hören waren, kamen allerdings aus einem Dudelsack. Und der stammt bekanntlich aus Schottland. Nichtsdestotrotz hatte das Publikum seine Freude an den Liedern und G’schichten des Trios.

