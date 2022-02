Nach der Flucht gab Emmi Fischl nicht auf. In den USA machte sie Karriere. Zum 100. Geburtstag werden ihr besondere Geschenke aus Kempten überbracht.

06.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Am Sonntag feiern gleich zwei Frauen aus der Stiftsstadt ihren 100. Geburtstag: Gabriele Nocker in ihrer Heimatstadt Kempten, Emmi Fischl in den USA. Dorthin war die Jüdin 1938 vor dem drohenden Holocaust geflohen. Sie gründete eine Familie und machte Karriere als Dozentin an einem bekannten Institut. Von ihrem Ruhesitz in Florida aus unterhält sie noch immer Kontakte nach Kempten. Von dort aus sind gerade persönliche Grüße und Geschenke zu ihr unterwegs.