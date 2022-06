Vor den Abschlussprüfungen: „Will sehen, wie das Leben als Erwachsener ist“

Mittel- und Realschüler in Kempten und Oberallgäu schreiben Abschlussprüfungen. Auf sie warten viele freie Lehrstellen. Wie stellen sie sich ihr Arbeitsleben vor?

20.06.2022 | Stand: 17:53 Uhr

Der Schulabschluss ist wohl eines der einschneidendsten Erlebnisse im Leben. Die feste Struktur eines Stundenplans fällt weg – keine Lehrer mehr, die einen ermahnen. Die einen sehnen die damit einhergehende Freiheit herbei, die anderen tun sich mit dem Verlust an Sicherheit schwer. Diese Woche schreiben neben Real- und Förderschülern auch die Mittelschüler in Bayern ihre Abschlussprüfungen. Drei von ihnen erzählen, wie sie an „die Zeit danach“ herangehen, welche Pläne sie haben und was sie sich wünschen.

