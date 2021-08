Vor den Augen von Gläubigen: Mann stiehlt Altarkreuz aus Allgäuer Kapelle

Offenbar mit einem Ablenkungstrick hat ein unbekannter Täter ein goldfarbenes Kreuz aus einer Kapelle in Waltenhofen gestohlen.

Zunächst schien die Szene nicht ungewöhnlich: Am Sonntagnachmittag (22. August 21) gegen 17.30 Uhr betrat eine bislang unbekannter Mann laut Polizei die Kapelle in Schönstatt Auf´m Berg in Waltenhofen (Landkreis Oberallgäu), setzte sich auf eine Bank und betete. Nach kurzer Zeit trat er trotz der Anwesenheit anderer Gläubiger an den Altar heran, holte ein goldfarbenes Kreuz aus seiner mitgebrachten Tasche und stellte es auf den Altar.

Mann stiehlt Kreuz in Kapelle mit einem Trick: Gläubige halten ihn für Restaurator

Im Gegenzug nahm er das dort befindliche goldfarbene Kreuz behutsam an sich und verließ daraufhin die Kapelle. Da die anwesenden Gläubigen zunächst davon ausgingen, dass der Mann das Kreuz zu Restaurationszwecken oder ähnlichen mitnahm, stellte sich erst später heraus, dass zum einen die Mitnahme des Originals unberechtigt erfolgte und zum anderen das zurückgelassene Kreuz von minderer Qualität war. Weitere Details über den Wert des entwendeten Kreuzes wurden zunächst nicht gemacht.

Die Ermittlungen wegen Diebstahls führt nun die Polizeiinspektion Kempten. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefonnummer 0831/9909-2140.

Frau wird beim Beten die Handtasche gestohlen: Polizei sucht in Füssen ebenfalls Zeugen

Erst vor wenigen Kurzem war es in einer Kirche in Füssen zu einem ähnlich bemerkenswerten Vorfall gekommen. Als eine Frau betete, wurde ihr von einem ebenfalls bislang unbekannten Täter die Handtasche gestohlen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mehr über diesen Diebstahl lesen Sie hier.

