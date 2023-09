Betrüger prellt Behörden und privates Umfeld

Ein Mann verschweigt eine Beschäftigung gegenüber der Arbeitsagentur. Und er leiht er sich trotz Insolvenz Geld. Kurz vor einer Verhandlung reagiert er.

06.09.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Betrug in mehreren Fällen hat die Staatsanwaltschaft einem Mann vorgeworfen. Einen Tag vor Beginn eines Wiederaufnahmeverfahrens ging nun bei der Justizkasse die im März erhängte Geldauflage ein.

Seit Mitte 2020 erhielt der Mann Arbeitslosengeld I. So viele Arbeitsloses gab es im August 2023 im Allgäu. Parallel nahm er indes eine geringfügige Beschäftigung an, heißt es in der Anklageschrift. Später war er demnach sozialversicherungspflichtig bei einem Arbeitgeber im Dienst. Wieder unterließ er die verpflichtende Meldung an die Agentur für Arbeit. 500 Euro läpperten sich so zusammen, die der Mann unberechtigt auf sein Konto bekam.

Seine Zahlungsunfähigkeit hat der Angeklagte gegenüber Gläubigern verschwiegen

Klamm ist er offenbar schon länger. Bereits 2019 erschlich er sich ein privates Darlehen über 1000 Euro. „Zu diesem Zeitpunkt war er bereits zahlungsunfähig, hatte vorher Insolvenz angemeldet“, beanstandet die Staatsanwaltschaft. Seinem Gläubiger sagte er davon allerdings nichts. Und zahlte auch nichts zurück.

Auf den letzten Drücker eine Geldauflage bezahlt

Betrug in drei Fällen sollte nun also vor dem Amtsgericht verhandelt werden. Dazu kam es allerdings nicht. Auf den letzten Drücker beglich der Angeklagte die verhängte Geldauflage aus dem Strafbefehl. Damit ist der Prozess nun beendet.

Woher diesmal das Geld kam, ist unbekannt.