Tankstellenräuber von Weitnau sprengte auch Zigarettenautomaten

Der Mann, der 2020 eine Tankstelle in Weitnau überfiel, hat noch mehr auf dem Kerbholz. Staatsanwältin fordert neun Jahre Haft. Warum das Urteil milder ausfiel.

22.06.2021 | Stand: 19:08 Uhr

Tankstellenbetrügereien waren noch das Mindeste an Straftaten, was der Angeklagte innerhalb weniger Monate ansammelte. Schwerer wogen die Sprengungen von Zigarettenautomaten. In einem Überfall auf eine Tankstelle gipfelte im September 2020 seine Serie an Delikten. Kurz darauf nahm die Polizei den drogenabhängigen Mann fest. Vor dem Landgericht Kempten räumte der 41-Jährige die meisten Vorwürfe ein. Als es ums Strafmaß ging, überraschte die Staatsanwältin mit ihrem Antrag: Auch, weil der Mann unter Bewährung stand, forderte sie neun Jahre Haft, eine Unterbringung in einer Entzugsklinik kam für sie nicht in Betracht.