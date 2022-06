Vorfreude auf Feste – in neuer Tracht: Diese Trends sollten Dirndlträgerinnen und Lederhosen-Fans kennen

Hochzeit oder Allgäuer Festwoche: Es gibt wieder zahlreiche Anlässe, Dirndl oder Lederhose zu tragen. Welche Trends in Kempten und dem Oberallgäu abzeichnen.

Zwei Jahre hingen Dirndl und Lederhosen fast unberührt in den Schränken vieler Allgäuerinnen und Allgäuer. „Nun steht eine neue Tracht oft ganz oben auf der Agenda“, sagt Sandra Abt, Inhaberin von Alpenherz in Kempten. Besonderes Thema während vieler Kundengespräche: die Allgäuer Festwoche.

Mit weniger Glitzer: Kundinnen in Kempten kaufen lieber Dirndl mit schlichter Eleganz

Schlicht und elegant soll es sein, das neue Dirndl, und trotzdem ein Hingucker, erzählt Abt: „Auffällige Schürzenbänder sind bei uns deshalb gerade sehr gefragt.“ Mit Fransen, Mustern und in kräftigen Farben sollen sie einen Kontrast zum meist schlichteren Rest der Tracht darstellen. „Schnürungen am Dekolleté und Spitzenschürzen mit Glitzer trägt man jetzt kaum noch“, sagt Abt.

Nicht alle Kundinnen wollten sich aber komplett neu ausstatten. Besonders gefragt seien deshalb neue Blusen – meist aus Spitze oder Leinen – oder eine weitere Schürze als Alternative zu der, die bereits zur Garderobe gehört. Abt sagt: „Trotzdem steigt die Nachfrage nach neuen Dirndln wieder, auch weil einige während der Pandemie zu- oder abgenommen haben.“ Die Tracht solle perfekt passen und den Menschen ein gutes Gefühl geben: „Vor allem wenn Highlights wie die Festwoche anstehen.“

Aus alt mach'neu: Oberallgäuer Schneiderin verwandelt Vintage-Dirndl in neue Schätze

Bei Schneiderin Christina Carle von der „Allgäuer Trachtenschneiderei“ in Waltenhofen seien die Kunden bislang eher zurückhaltend, was neue Maßanfertigungen betrifft. Vor der Pandemie habe sich oft ein Großteil von Hochzeitsgesellschaften neu einkleiden lassen: „Jetzt kommt meist nur die Braut. Ich glaube, viele zweifeln noch, ob wirklich alle Feste wie geplant stattfinden.“ Auch Vereine seien zögerlich. Sie statten sich laut Carle meist für konkrete Anlässe neu aus: „Zum Beispiel für den Schützenumzug bei der Festwoche. Aber viele solche Veranstaltungen sind noch in der Schwebe.“

Was auffalle: Nachhaltigkeit und Langlebigkeit seien den Menschen nun wichtiger. Statt für knallige Farben entschieden sich Kundinnen oft für ein zeitloseres Beige oder Grau, außerdem für einen eher hochgeschlossenen Schnitt.

Auch älterer Trachtenmode verhilft Carle in ihrer Schneiderei wieder zu neuem Glanz. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr eine Enkelin, die das Dirndl ihrer Oma mitbrachte: „Sie war am Anfang skeptisch und am Ende begeistert.“

Kinderdirndl und -lederhosen aus zweiter Hand sind im Kemptener „Secondhand Sportshop“ laut Inhaber Andreas Pester aktuell besonders gefragt: „Neben der Nachhaltigkeit legen Kunden darauf Wert, dass die Trachten preiswert und gut erhalten sind.“

Lederhose aus Hirschleder und Leinenhemden mit Stehkragen sind bei Männern begehrt

Seit acht Jahren steht Peter Beer in seiner Hirschlederhose täglich im Geschäft. Das Material werde auch bei Kunden immer beliebter, sagt der Junior-Chef von Waffen Beer in Kempten: „Ein Hirsch ist kein Massenhaltungstier. Das ist den Menschen wichtig. Und Hirschleder hält viele Jahre.“ Zur kurzen Lederhose tragen jüngere wie ältere Männer heutzutage laut Beer selten Karohemden – wie noch vor ein paar Jahren üblich. Begehrt sind stattdessen Leinenhemden mit Stehkragen – gerne in Kombination mit Weste oder Janker. „Schnitte und Stoffe sind oft nah an der normalen Mode. So kann man Tracht auch im Alltag kombinieren.“ Gleiches gelte bei Frauen für Trachtenröcke.

Weil viele Hersteller sich nach zwei Jahren Pandemie für kleinere Kollektionen entschieden, komme es ab und an zu Lieferengpässen. Doch noch seien die Regale bei Waffen Beer voll: „Wir haben zum Glück gut eingekauft.“ Beer freut sich, wenn Kundinnen und Kunden das Geschäft glücklich mit neuer Tracht verlassen: „Das Schönste ist die Vorfreude auf die Feste, die man bei den Menschen spürt.“

